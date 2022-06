Star Wars-Roller von Yamaha XMax als Darth Vader verkleidet

Filmfreunde in Brasilien werden regelmäßig von Yamaha mit Sondermodellen mit spezieller Lackierung versorgt. Nach verschiedenen Marvel-Themen und einer bereits ausverkauften Star-Wars-Rebellen-Edition bekommen die Dunkle Seite und das Imperium einen würdigen Vertreter.

Yamaha Xmax Darth Vader

Neu im Angebot ist der Yamaha XMax Darth Vader mit 250 Kubik und rührend detailverliebter Lackierung im Stile des Imperiums. Benannt nach dem gefallenen Jedi Anakin Skywalker, der als Darth Vader noch berühmter wurde. Ihm hat Yamaha die neue Sonderedition gewidmet. Optisch wird der schwarze XMax mit großflächigen Aufklebern und Folien zum imperialen Roller. Der Frontfender und die Lampenverkleidung, der Tunnel sowie das Heck sind neu designt und mit einer Vielzahl an Referenzen an das Star-Wars-Universum verziert.

Technisch bleibt der Xmax mit seinen knapp 23 PS, ABS, LED-Beleuchtung und 179 Kilo Gewicht unberührt. Der Preis für den Yamaha XMax Darth Vader beträgt in Brasilien 28.590 Real, umgerechnet knapp 5.700 Euro. Der Aufpreis zum Standard-XMax beträgt 500 Real oder 100 Euro.

Fazit

Ob das in Europa laufen würde? Roller im Star-Wars-Look? Vielleicht. Ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte, gibt Yamaha Brasilien mit den vor Ort sehr beliebten Sondereditionen aktueller Roller. Sie kommen gerne im Star Wars-Look oder bedien sich der Marvel-Filme und sind meist sehr schnell ausverkauft.Neueste Sonderedition ist der Yamaha NMax Darth Vader im Look des Imperiums und den großen Antagonisten aus Star Wars.