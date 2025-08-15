<p>Wo "Test" oder "Review" draufsteht, sind häufig nur Fahreindrücke zu finden. Nicht bei uns. Wir testen, messen und vergleichen Motorräder intensiv und nachvollziehbar. Ganz besonders gilt das für den neuen PS-Supertest, der Sportmotorräder und ihre Trackperformance vergleichbar macht. Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige erzählen PS-Chef Johannes Müller und MOTORRAD-Vizetestchef Fabian Dresler vom neuen Konzept und wie wir Motorräder testen. Wir diskutieren aber auch darüber, warum Testergebnisse und Messwerte auch für uns nicht alles sind. Wenn ihr mehr zum Supertest wissen wollt: In PS-Ausgabe 8+9/2025 gibt’s den Rückblick auf fünf Jahre Supertest, ab PS-Ausgabe 10/2025 findet ihr den neuen Supertest. Übrigens: Wenn ihr noch Fragen für unsere anstehende Q&A-Folge schicken wollt, schreibt uns einfach eine Mail an podcast@motorradonline.de</p><p></p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p><b>Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:</b></p><p>Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.</p>