Suzuki Hayabusa in Carbon von Naps Sports Mehr Kohle für den Falken

Es wird wohl nur der Geldbeutel erheblich leichter, der Effekt der Carbon-Karosse für die Hayabusa auf deren 264 Kilo dürfte deutlich kleiner sein. Umgerechnet 13.500 Euro kostet das im trockenen Verfahren hergestellte Verkleidungskit von Naps Sports aus Japan.

Carbon-Verkleidung für die Hayabusa

Naps Sports aus Japan bietet komplette Verkleidungskits für die aktuelle Suzuki Hayabusa in einer Auflage von nur 30 Stück an. Einzelteile sind nicht geplant. Im Kit enthalten sind eine neue Front, Frontfender, Tankcover, Seitenteile und das komplette Heck inklusive Sitzbankabdeckung. Montiert werden alle Teile an den originalen Haltepunkten.

Naps Sports bietet 2 Varianten der Carbon-Karosse an. Die eine hat die bekannte matte Optik der trockenen Methoden, die zweite Version ist mit einem Klarlack überzogen. Konzipiert sind die neuen Kits für die aktuelle Hayabusa von Suzuki, wobei Naps Sports den Einsatz bei den serienmäßigen Lackvarianten Glass Sparkle Black und Brilliant White vorsieht.

In Japan werden die 30 Kits unlackiert umgerechnet für jeweils 13.500 Euro und lackiert für 14.900 Euro angeboten. Folgen sollen noch Kits für die Kawasaki Z 900 RS, Ninja H2 Carbon, Ninja ZX-10R und die Honda CBR 1000 RR SP Fireblade. Die Preise für diese Kits sind noch nicht bekannt.

Was ist trockenes Carbon?

Verbreitet sind 3 Methoden, Carbon zu verarbeiten. Die bekannteste ist die nasse Methode. Hier werden die Kohlefasermatten in eine Form gelegt und anschließend von Hand mit Harz getränkt. Das ist die einfachste Methode, und die erzeugt vergleichsweise schwere Werkstücke. Die aufwändigste Methode ist die sogenannte VIP-Methode. VIP steht hier für Vacuum Infusion Process und beschreibt den Prozess, die Fasermatten per Unterdruck in eine Form zu ziehen, um anschließend in den gleichen Unterdruck das Harz zu injizieren.

So können sehr dünne und leichte Werkstücke entstehen. Zwischen diesen beiden Methoden steht das trockene Herstellen: Die Carbonmatten sind schon vor dem Formen mit Harz getränkt (Prepreq) und härten im Autoklaven final aus. Somit ist diese Methode die für die Serienfertigung aktuell passendste.

Umfrage 5078 Mal abgestimmt Karbon oder Carbon Karbon Carbon mehr lesen

Fazit

Naps Sports aus Japan bietet ein komplettes Carbon-Kit für die aktuelle Suzuki Hayabusa an. Alle serienmäßigen Kunststoffteile werden gegen trocken hergestelltes Carbon getauscht. Wieviel Gewicht gespart wird, ist nicht bekannt. Der Preis schon: Umgerechnet 13.500 Euro kostet die Carbon-Karosse für den schnellen Falken.