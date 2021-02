Suzuki GSX 1300 RR Hayabusa Sondermodell Limitierte Auflage für Italien

Gut 2.100 Euro mehr als die Serienversion soll das Webedition getaufte Sondermodell der neuen Suzuki Hayabusa in Italien kosten. Für 21.490 Euro steht dann eine Hayabusa im schwarz-güldenen Kleid in der Garage, die bereits mit sechs von 20 möglichen Zubehörteilen aus dem Suzuki-Katalog bestückt ist. Darunter auch die Endtöpfe aus Titan von Akrapovic, die nicht nur vier Kilogramm Gewicht sparen, sondern auch noch gut 3 PS an Leistung bringen sollen.

Suzuki Vier Kilo weniger und 1,9 kw mehr bringen sollen die Titan-Töpfe von Akrapovic. Preis in Deutschland noch unbekannt.

Da für die Endtöpfe der Einzelpreis noch nicht feststeht, kann nur gemutmaßt werden wie hoch der gesamte Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf ist. Gefühlt ist der aber deutlich, belaufen sich die Preise der anderen verbauten Teile doch bereits auf eine Summe von 1.100 Euro. Und vor dem Hintergrund, dass die Akra-Töpfe für die 2008er-Hayabusa immer noch gut 1.300 Euro kosten, spart die Webedition sicherlich ein paar hundert Euro ein.

Nur das Beste

Nur das Beste aus dem Zubehörkatalog verbaut Suzuki Italien an der Webedition. Darunter die gefrästen Alu-Handhebel für je 295,36 Euro, die Soziusabdeckung für 203,85 Euro und die Spiegelcover für 122,87 Euro. Da fallen die 28,45 Euro für die Felgenbettaufkleber und die 31 Euro für das Tankpad fast nicht mehr ins Gewicht, vor allem da die fehlerträchtige Montage dann schon im Preis dabei ist.

Zahlung per Paypal möglich

Reserviert werden kann die Webedition recht einfach über die Homepage von Suzuki Italien per E-Mail und Paypal, wobei eine Anzahlung von 500 Euro nötig wird. Der finale Vertrag wird dann bei einem der teilnehmenden Händlern abgeschlossen. Die Aktion läuft bis 15. März 2021 oder bis alle 10 Maschinen verkauft sind.

Fazit

Besonders die Akrapovic-Töpfe sind hier hochattraktiv. Die Titan-Töpfe dürfte es umgerechnet zu einem echt guten Kurs geben. Gespannt werden Verkaufsaktionen von Suzuki Deutschland zur neuen Hayabusa erwartet.