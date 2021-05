Yamaha YZF-R7 kommt 2022 Bilder der R7 geleaked

Die Aufregung um einen möglichen MT-07-Sportler steigt seit dem Erscheinen der Aprilia RS 660 wieder grenzenlos. Besonders nachdem Yamaha mit der R6 den letzten Mittelklassesportler aus dem regulären Programm gestrichen hat. Eine neue Supersportler-Generation mit 600 bis 700 Kubik aus zwei Zylindern wird erwartet. Gewicht um die 180 Kilogramm fahrfertig, Leistung um die 100 PS, Preis: bezahlbar. Yamaha steht da mit seinem Erfolgsmodell MT-07 quasi seit Erscheinen 2014 in einer unausgesprochenen Pflicht.

Neue Bilder geleaked

Kurz vor der offiziellen Premiere der neuen Yamaha YZF-R7 am 18. Mai 2021 sind nun Bilder des kompletten Motorrads geleaked. Die zeigen eine Frontverkleidung ganz im Stile der R6 und R1. Wo bei den Vierzylindern der Einlass der Ram-Air-Öffnung sitzt, bekommt die R7 eine Projektionslinse montiert. Ergänzt durch scharf gezeichnete LED-Leuchten an den Wangen. Das weitere Front-End wird dominiert von einer USB-Gabel mit radial verschraubten Bremssätteln und einer neuen radialen Bremspumpe, kombiniert mit den 10-Speichen-Felgen der MT. Auch das restliche Kleid der neuen R7 orientiert sich stark an der R6. Die Schwinge der R7 ist dann wieder klar MT-07 und wohl auch das Federbein mit seiner markant silbernen Feder: Sieht nicht nach einem großen Fahrwerksupdate aus, was ein genauer Blick auf die Achsverschraubung ohne Klemmung an der Gabel ein Stück weit bestätigt. Der Endtopf des Twins erscheint direkt aus der MT übernommen, was nicht direkt auf eine Leistungsteigerung hinweist. In die gleiche Richtung geht der wohl fehlende Quickshifter. Die sehr MT-artigen, einfachen Armaturen am Lenkerstummel weisen nicht auf ein riesiges Arsenal an Fahrhilfen hin.

Yamaha Geleaked: Bilder der neuen R7 von Yamaha. Viel MT-07 verpackt im Kleid der R6 nicht unähnlich. Am 18. Mai wird's offziell.

R7 im Video?

Ein bereits zuvor veröffentlichtes Teaservideo von Yamaha Europe zur neuen R/World zeigte zwar wenig, dafür gab es einiges zu hören. Nach der akustisch grenzwertig-harmonischen Rennstreckenflug-Untermalung geht es noch wenige Sekunden auf die Landstraße mit Motorklang. Zorniger R2? Gedämpfter V4? Die Spiele sind eröffnet.

Umfrage 1334 Mal abgestimmt Was hören wir da für einen Motorkonfigurationsklang? Das ist der - hoffentlich - getunte Twin der MT-07 Eindeutig, 90°-R4 der R1 in der MT-10 mehr lesen

Yamaha listet YZF-R7

Yamaha Yamaha YZF-R7 OW 02: Legendäres Superbike-Homologationsmodell von 1999.

Ein Supersportler auf Basis der Yamaha MT-07 wäre höchstwillkommen als Neuheit. Und dass der kommt, gilt mittlerweile als sicher. MOTORRAD weiß, dass Yamaha an einem entsprechende Konzept arbeitet, das womöglich noch 2021 vorgestellt wird. Eine weitere Bestätigung kommt jetzt aus den USA. Dort hat nämlich Yamaha für das Modelljahr 2022 bei den CARB-Pflichtmeldungen für die Abgas- und Verbrauchseinstufungen eine Yamaha YZF-R7 gelistet. Die Modellbezeichnung kennt man, gehörte sie doch zum 750er-Homologationsmodell für die Superbike-WM in den späten 90er Jahren – vielen besser bekannt als OW 02. Da eine Neuauflage einer 750er-Supersport-Vierzylinder auszuschließen ist, dürfte unter diesem legendären Namen die neue Supersport-MT-07 antreten. Die CARB-Daten werden zeigt zwei homologierte Modelle: Die Kürzel L uns B hinter der Modellnummer weisen auf zwei Farbvarianten den Blau und Schwarz hin, im Vergleich mit anderen Yamaha-Modelle dürften das das bekannte Yamaha-Blue und Midnight-Schwarz sein. der Hubraum mit 689 Kubik weist klar auf den CP2-Motor der MT-07 hin. Das angegebene EIM-Gewicht ist die "estimated interial mass" also die erwartete, beschleunigte Masse des Motorrads. Das gibt wenig Aufschluß. Im Vergleich mit beispielsweise einer Triumph Speed Triple RS mit dem gleichen EIM-Wert von 280 und einem Trockengewicht von 166 Kilogramm sind zumindest Rückschlüsse zu ziehen.

CARB In den Emissionsdaten der CARB in den USA weist zwei Modelle der R7 aus mit unterschiedlichen Farbcodes: Es scheint eine schwarze und eine blaue Version zu geben.

Privatmann mit sechs Jahren Vorsprung

Andy Palmer aus Kalifornien hat hier gut sechs Jahre Vorsprung. Schon mit Erscheinen der in den USA getauften FZ-07 2014 beginnt der Rennfahrer sich eine leichtgewichtige Rennsemmel aus der Yamaha zu bauen. Erfahrung hat er damit bereits, hält er doch einige Rennrekorde auf Umbauten der Suzuki SV 650.

Max Klein Andy James hat sich seinen Traum einer Supersport-MT schon lange erfüllt und bietet Umbaukits an.

Das Beste: Er bietet die Umbaukits zum Verkauf an oder auch gleich komplett umgebaute Yamahas. Wer nun nicht warten kann auf Yamaha und eine MT-07 Thundercat, MT-07 RS oder gar auf eine YTR-R7, der kann bei Andy ein Kit ordern und seine MT bereits zum Rennbike frisieren. Das Kit besteht aus einer Vollverkleidung, angelehnt an die MotoGP-Racer für 950 Dollar, dazu benötigt wird noch Haltekit für 299 Dollar. Die Bilder zeigen zwar immer einen Umbau mit einer R1-Gabel und entsprechend radial-befestigten Bremssätteln. Wem das zu teuer wird, kann die originale Gabel mit Cartridge-Kits neu aufbauen. Dazu braucht es den Weg über großen Teich nicht, solche Teile sind in Deutschland sehr gut verfügbar. Ein Schmankerl ist eine eigens für Andy von Yoyodyne entwickelte Anti-Hopping-Kupplung für 850 Dollar.

Aprilia Aprilia prescht mit der RS 660 voran. Supersport der MIttelklasse mit 100 PS und weit unter 200 Kilogramm Gewicht.

75 PS etwas mau

Würde Yamaha über einen kleinen Supersportler auf Basis der MT-07 nachdenken, muss der nächste Gedanke klar an die Motorleistung gehen. 75 PS reichen da nicht. Aprilia ist mit der RS 660 und ihren 100 PS Benchmark, Kawasaki mit der 650er-Ninja das Negativbeispiel. Ob der bekannte Yamaha-Twin hier das Potenzial hat oder Yamaha gar den R1-Motor "halbiert" gilt es abzuwarten. Der Kawa-Twin hat durchaus Potenzial, wie schon einige Tuning-Umbauten beweisen. Andy Palmer bietet für die Leistungssteigerung der Yamaha einzig ein neues Mapping angepasst auf einen offenen Luftfilter (299 Dollar) und eine offene Racing-Anlage an. In Deutschland werden derzeit nur elektronische Leistungskuren auf gut 81 PS angeboten.

Kardesign Wie eine neue Kawasaki Ninja 700 aussehen könnte, zeigt Designer Kardesign in dieser Zeichnung. Ob der Z650-Motor das Potenzial hat, wird sich zeigen.

Marktcheck

Yamaha würde mit einem Supersportler auf MT-07-Basis offene Türen einrennen. Honda zeigt mit der CBR 650 R und der 500er wie kleine Supersportler mit nackten Ablegern am Markt funktionieren können. Aprilia meldet mit der RS 660 Anspruch auf diesen Thron an, unterstützt von der neuen Tuono 660.

Triumph. Triumph hat mit dem Modellnamen Daytona ein Pfund in der Hand. Der Motor mit 660 Kubik wäre auch da.

Kawasaki hat ein entsprechendes Modell bereits am Laufen, die Ninja 650 muss hier in Sachen Leistung aber aufholen. Triumph könnte mit dem 660er-Motor ebenfalls angreifen. Der Modellname Daytona ist weiterhin stark. Ob BMW den F-Motor entsprechend anpassen möchte ist fraglich, wäre als Unterbau der S 1000 RR aber sinnvoll. Supersport-Ikonen-Produzent Ducati ist nicht vergessen. Dass da unterhalb der Supersport 950 und Panigale V2 noch ein kleineres Wetzgerät kommt, ist aber zu bezweifeln. Ein Wanderfalken-Küken mit halbem Hayabusa-Motor wäre ein interessanter Schachzug von Suzuki. Hier stünde aber auch das Zweizylinder-Turbokonzept noch bereit. KTM hat die potenten Twins der Neuzeit quasi erfunden. Eine KTM 790 RC oder KTM 890 RC wäre logisch.

Kardesign Ordentlch Wumms haben die 790 und 890er-Twins von KTM, eine RC-Version könnte vielleicht so aussehen.

Fazit

Yamaha hat 2014 mit der MT-07 einen großen Stein ins Rollen gebracht und gibt dem Brocken seit Jahren mit neuen Modellvarianten immer neuen Schwung. An die eigene große Rennsporthistorie von R6 und R7 hat sich Yamaha mit dem Twin aber lange getraut. Die Erfolge der Ténéré und Tracer 700 beweisen aber, dass die technische Basis stimmt und die nun bestätigte neue R7 mit Twin wird sicher wieder für Furore sorgen.