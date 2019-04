Die Rallye Dakar hat ihre Wurzeln in Afrika. 1978 starte die erste Auflage in Paris mit dem Ziel in Dakar, der Hauptstadt des Senegal. Nach zahlreichen Terroranschlägen und Drohungen auch gegen die Dakar selbst wechselte der französische Veranstalter Amaury Sport Organisation (A.S.O.) für die Dakar 2009 den Kontinent. Von Afrika zog der Rallye-Tross nach Südamerika. Nachdem immer mehr südamerikanische Länder ihre Teilnahme an der Dakar aus Kostengründen abgesagt hatten, fand die Rallye 2019 zum ersten Mal ausschließlich in einem Land (Peru) statt. Vor dem nächsten Mal ist es erneut Zeit für eine Neuausrichtung. Entsprechend kündigte A.S.O. eine mögliche Rückkehr nach Afrika an.

Dakar bis 2024 in Saudi Arabien

Jetzt scheint sich aber eine Verlagerung nach Saudi-Arabien abzuzeichnen. Laut Medienberichten habe A.S.O. bereits einen Vertrag über fünf Jahre mit dem Königreich abgeschlossen. Die 2020er Ausgabe der Dakar solle in der saudischen Hauptstadt Riad starten und sich im Premierenjahr ausschließlich auf Saudi-Arabien beschränken. In den Folgejahren könnte die Rallye dann auf Nachbarstaaten wie Oman, Ägypten oder Jordanien ausgedehnt werden. Mit einer Fläche von rund 2,15 Millionen Quadratkilometern und bis zu 3.000 Meter hohen Bergen sowie Temperaturen von unter Null bis zu 30 Grad im Januar bietet das Königreich Saudi-Arabien genug Platz und Extreme für eine Dakar.