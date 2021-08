MotoGP-Aus bei Petronas Sponsor steigt zum Saisonende aus

Das malaysische Unternehmen hat am Wochenende offiziell bestätigt, was die MotoGP-Gerüchteküche bereits vorab kolportierte. Betroffen vom Petronas-Ausstieg ist auch das Petronas Sepang Racing Team (SRT), das 2015 in der Moto3 debütierte, bevor es 2017 in die Moto2 aufstieg und seit 2019 als Satellitenteam von Yamaha in der MotoGP agiert. Petronas ist seit 2018 Teamsponsor.

Fahrerfrage völlig offen

Mit dem reduzierten Budget wird SRT vermutlich aus den Klassen Moto2 und Moto3 aussteigen und versuchen das Team in der Königsklasse aufrechtzuerhalten. Dennoch würde das Geld wohl nur reichen, um sogenannte B-Spec-Rennmaschinen von Yamaha zu leasen. Auch die Fahrerfrage ist noch völlig ungeklärt. Valentino Rossi hat zum Saisonende seinen Abschied aus der Motorradweltmeisterschaft erklärt und Franco Morbidelli steigt ins Yamaha-Werksteam auf. Auf der Wunschliste für 2022 standen ursprünglich die Moto2-Fahrer Raul Fernandez und Marco Bezzecchi. Fernandez hat aber mittlerweile bei KTM in der MotoGP unterschrieben und Bezzecchi wird wohl im VR46-Team von Valentino Rossi landen. Die aussichtsreichsten Kandidaten für die kommende MotoGP-Saison sind damit aktuell Darryn Binder und Jake Dixon, die beide schon für SRT in der Moto3 und der Moto2 unterwegs sind.

Ihre Zukunftspläne will die Teamführung um Razlan Razali und Johan Stigefelt beim WM-Lauf in Silverstone vorstellen.