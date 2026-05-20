Vom Kiesbett in die Vitrine: Ducati-GP-Teile 'race-used' als Sammlerstücke

Wer sich an einem MotoGP-Wochenende schonmal gefragt hat, was eigentlich aus den verkratzten, angeschrammten und durch die Saison geprügelten Verkleidungsteilen wird, bekommt jetzt eine Antwort von Ducati: Ducati Corse geht eine Partnerschaft mit MotoGP Authentics ein.

Was bedeutet das? Künftig können Fans des Ducati Lenovo Teams sowie der Fahrer Marc Márquez und Francesco Bagnaia ausgewählte Sammlerstücke über die Plattform von MotoGP Authentics erwerben.

"Race-used fairings" – rennbenutzte Verkleidungsteile Im Zentrum des Angebots stehen in Rennen benutzte Verkleidungsteile ("race-used fairings") von den 2025 eingesetzten Ducati Desmosedici GP25 von Márquez und Bagnaia. Das Material war laut Ankündigung tatsächlich im Einsatz und trägt entsprechende Spuren aus dem Renngeschehen.

Vitrine statt Gebrauchteile-Kiste MotoGP Authentics entnimmt die Teile und bereitet sie anschließend als Ausstellungsobjekte auf – also nicht einfach "Teilekiste", sondern Motorsport-Relikt im Display-Format. Hier wird sozusagen aus dem, was in der Box normalerweise als "gebraucht" aussortiert würde, ein Stück Renngeschichte mit Vitrinen-Ambitionen.

Auf den offiziellen Sammlungsseiten sind Produkte mit Ducati-Bezug bereits gelistet. Dazu gehören verschiedene Display-Varianten für Verkleidungsteile (als Einzel- und als kombinierte Ausführung für Márquez und Bagnaia). Zusätzlich finden sich signierte Print-Produkte sowie weitere Sammlerstücke mit Fahrerbezug. Das Ganze läuft ausdrücklich als offiziell lizenziertes Angebot.

"Rosso Centenario"-Lackierung für die 2026er Desmosedici GP Zur Einordnung der Zusammenarbeit verweist Ducati auf das anstehende Markenjubiläum: 2026 nähert sich der Hersteller seinem 100. Geburtstag. In diesem Zusammenhang wird eine "Rosso Centenario"-Lackierung für die 2026er Desmosedici GP von Bagnaia und Márquez genannt – als Rückgriff auf historische Ducati-Rennfarben.

In einer Pressemitteilung betonen Alessandro Cicognani von Ducati (Licensing, Merchandising & Corporate Partnerships Director bei Ducati) und Barry Gough, CEO und Gründer von Memento Exclusives/MotoGP Authentics, dass Sammlerobjekte mit nachvollziehbarer Herkunft angeboten werden sollen – für Fans, die nicht nur mitfiebern, sondern am liebsten ein echtes Stück Wochenende mit nach Hause nehmen möchten.