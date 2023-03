Buell Super Touring 1190 Amerikas schnellster Sport-Tourer kommt langsam

Nachdem Harley-Davidson die Motorradproduktion des sportlichen Ablegers Buell im Jahr 2009 überraschend beendet hatte, machte Gründer und Namensgeber Erik Buell fast nahtlos weiter mit EBR (Erik Buell Racing). Inzwischen ist aus EBR wieder die Marke Buell und die neu gegründete Firma Buell Motorcycle geworden, geleitet von Bill Melvin. Erik Buell ist nicht mehr an Bord, der widmet sich mittlerweile mit seiner neuen Firma namens Fuell kleineren Zweiradfahrzeugen mit elektrischen Antrieben.

10 neue Modelle von Buell angekündigt

Seit 2021 werden Motorräder der Marke Buell in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan produziert – also nicht mehr wie früher in East Troy, Wisconsin. Bis 2024 wurden insgesamt 10 neue Modelle angekündigt. Neben dem weiterentwickelten Sportmodell Hammerhead 1190 und der Naked Bike-Variante 1190 SX soll im Laufe des Jahres 2023 eine erstaunlich sportliche Enduro namens Baja 1190 Dune Racer hinzukommen. Anfang 2023 wurde der Buell Supercruiser angekündigt, für das Modelljahr 2025.

Buell Super Touring 1190

Ebenfalls für 2023, sogar schon für Herbst 2022, waren Produktionsstart und Auslieferungsbeginn der neuen Buell Super Touring 1190 angekündigt. Zur Daytona Bike Week im März 2022 wurde dann ein Vorserienexemplar der Super Touring 1190 vorgestellt, das jedoch weder gut noch serienreif aussah. Dazu lautete die großspurige Ansage: "World’s fastest touring bike" – das schnellste Tourenmotorrad der Welt. Mit Blick auf bereits etablierte Konzepte, wie etwa die Kawasaki Ninja H2 SX mit 200 Kompressor-PS, erscheint das abwegig. Allenfalls gelten lassen könnte man "America’s fastest touring bike".

V-Twin mit 185 PS

Immerhin 185 PS werden für den wassergekühlten V-Twin mit unkonventionellen 72 Grad Zylinderspreizung genannt, der ursprünglich als 1125er von Rotax in Österreich für Buell und EBR gefertigt wurde und nun angeblich "made in America" ist. Zu den nominell 185 PS Spitzenleistung bei über 10.000/min werden 138 Nm maximales Drehmoment um 8.000/min versprochen. Damit wäre der Buell-V-Twin ungefähr auf demselben Toplevel wie der LC8-V-Twin von KTM. Allerdings: ohne Euro-5-Abstimmung.

Buell Motorcycle Ursprünglich als 1125er von Rotax aus Österreich, inzwischen als 1190er "made in America": der wassergekühlte V-Twin von Buell mit beeindruckenden 185 PS Nennleistung.

Buell ohne Euro 5 und ohne ABS

Vorgesehen scheint eine Euro5-Homologation ebenso wenig wie die ähnlich aufwändige Adaption eines ABS an die Buell-typische, große einzelne Felgenringbremse vorn. Ein Buell-Händlernetz in Europa ist ohnehin nicht mehr vorhanden und dessen Neuaufbau, dem Vernehmen nach, nicht geplant.

Super Touring mit Alukoffern

Eine weitere noch vorhandene, Buell-spezifische Besonderheit ist das Benzinreservoir im Aluminium-Brückenrahmen. Für die Super Touring 1190 werden konzeptgerecht drumherum eine Verkleidung mit Windschutz, ein hoher Rohrlenker sowie eine 2-Personen-Sitzbank und 2 Seitenkoffer am Stahl-Gitterrohr-Heck arrangiert. Bei den Koffern handelt es sich sogar um Aluboxen im Adventure-Stil.

Buell Motorcycle So wurde die Buell Super Touring 1190 erstmals im März 2022 präsentiert. Front-Design noch nicht final, aber bereits mit Alukoffern im Adventure-Stil ausgerüstet.

Enduro, Tourer oder Sportler?

Anfänglich, auf den ersten Computerdarstellungen vorab, sah die Super Touring insgesamt noch nach Reiseenduro aus. Bis hin zu grobstolligen Reifen. Damit erinnerte sie an die gefloppte Buell Ulysses aus dem Jahr 2005.

Buell Motorcycle Frühe Computerdarstellung des Super Touring-Konzepts von Buell. Mit grobstolliger Bereifung eher Reiseenduro als Sport-Tourer.

Modular und variabel von Sport bis Touring

Zur Daytona Bike Week 2023 wird die Super Touring 1190, mit verfeinertem Design, zudem modular aufgebaut und variabel präsentiert. In nur einer Stunde soll sie zum Sportmotorrad nach Art der inzwischen "Hammerhead 1190" genannten Sport-Buell umgebaut werden können.

Buell Sport Touring 1190 für 2025

Allerdings musste der Produktionsstart der Sport Touring 1190 abermals verschoben werden. Nicht auf "im Laufe des Jahres 2023", auch nicht auf 2024, sondern auf 2025. Von Lieferschwierigkeiten seitens beteiligter Zulieferer ist die Rede. "Ab 21.995 US-Dollar" wird als voraussichtlicher Verkaufspreis genannt. Vorbestellen können Interessenten aber schon jetzt, gegen 50 Dollar Reservierungsgebühr. Für den Fall, dass es nicht zur Auslieferung kommt, würden diese 50 Dollar zurückerstattet, so Buell Motorcycle.

Fazit

Totgeglaubte leben länger, oder so ähnlich. Buell als Motorradmarke ist immer noch aktiv, jedenfalls in den USA. Immer wieder tauchen neue – oder nicht mehr ganz so neue – Modelle auf. Deren Produktionsbeginn wird wiederholt verschoben. So auch bei der Super Touring 1190, die nun für 2025 angekündigt ist. Exportpläne für Buell gibt es derzeit dem Vernehmen nach keine. Nach Europa kommt die Super Touring 1190 also nicht – wenn sie überhaupt kommt.