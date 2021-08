Triumph Tiger Sport 660 Crossover-Bike für die Mittelklasse

Erste Andeutungen zu einem Crossover-Bike für die Mittelklasse machten die Briten bereits im Oktober 2020 bei einer Händlerpräsentation: Dort wurde eine Skizze eines teilverkleideten Modells mit hohem Lenker und aufrechter Sitzposition gezeigt. Triumph lässt Taten folgen und zeigt erste Bilder der Tiger Sport 660 im Erlkönig-Look – der allerdings kaum etwas verhüllt.

Dreizylinder aus der Trident

Die Triumph Tiger Sport 660 baut klar auf der Trident 660 auf. Übernimmt von ihr offensichtlich den Hauptrahmen, den 660er-Dreizylinder samt Auspuff und Peripherie sowie das Räderwerk. Damit dürfte der Drilling in der Tiger Sport 660 auf 81 PS und 64 Nm Drehmoment abgeben, mit Sicherheit kommt eine 48-PS-Variante für die A2-Klasse. Höher ragt das Rahmenheck mit der deutlich gestuften, einteiligen Sitzbank. Flankierend wachsen solide Haltegriffe aus dem Heck. Das Kennzeichen sitzt an einem Ausleger am Rahmenheck. In die Heckverkleidung integriert zeigen sich die Kofferhalter. Deren Widerlager sind an die Sozius-Fußrasten adaptiert – insgesamt sehr unauffällig. Das Koffersystem dürfte auf der Optionsliste stehen.

Triumph

Kommoder Sitzplatz

Der Fahrerplatz findet sich hinter einer hoch aufragenden, rahmenfesten Halbverkleidung. Für eine aufrechtere Sitzposition sorgt ein per Riser hochgelegter breiter Rohrlenker. Die Verkleidung, die direkt in eine neu gestaltete Tankhaube übergeht, reckt ihre Nase im Stil der großen Tiger Sport weit nach vorne. Die scharf geschnittenen Scheinwerfer nehmen eine Belüftungsöffnung in die Mitte. Die hoch aufragende Verkleidungsscheibe verspricht viel Windschutz. Neu gezeichnet präsentieren sich auch die seitlichen Kühlerverkleidungen sowie der Frontfender. Insgesamt dürfte die Tiger Sport 660 damit sehr fahragil ausgelegt sein.

Mit der Tiger Sport 660 zielt Triumph auf Wettbewerber wie die Yamaha Tracer 7 oder die Kawasaki Versys 650. Der Fokus liegt voll auf Straßenbetrieb, Geländeambitionen gibt es nicht. Starten dürfte die Triumph Tiger Sport 660 im Frühjahr 2022. Eine Premiere erwarten wir noch früher. Beim Preis dürfte sich die 660er irgendwo bei knapp über 9.000 Euro einpendeln.

Fazit

Triumph bringt mit der Tiger Sport 660 seinen leckeren Dreizylinder auch den Crossover-Fans in der Mittelklasse näher. Der erste Eindruck verspricht einen fahragilen Tourensportler.