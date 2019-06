Mit der Harley-Davidson 338 entwickelt der US-Hersteller momentan ein neues Einsteiger-Modell, das 2020 in China an den Start gehen wird.

Harley-Davidson lässt seinen Ankündigungen Taten folgen und setzt weiterhin auf neue Marktsegmente. Nachdem das erste Elektromotorrad namens LiveWire umgesetzt wurde und zudem neue Modelle, die nicht zum Cruiser-Segment gehören, angekündigt wurden, folgt nun ein weiteres Modell für Einsteiger. Das neue Einsteiger-Bike wird dabei in Zusammenarbeit mit Qianjiang Motorcycle in China gebaut.

Fokus liegt auf dem asiatischen Markt

2020 soll der Markteintritt der sogenannten Harley-Davidson 338 in China erfolgen. Im Anschluss soll der Einsteiger-Cruiser in weiteren asiatischen Ländern ausgerollt werden. Ob die „kleine“ Harley ihren Weg nach Europa schafft, ist bislang völlig offen. Besonders viel ist über die neue Harley mit 338 cm³ leider noch nicht bekannt. Immerhin hat Harley zwei Konzeptbilder veröffentlicht, die zeigen, in welche Richtung es gehen könnte. Das Concept-Bike geht augenscheinlich in RIchtung Naked Bike. Beim Motor könnte ein flüssigkeitsgekühlter Parellel-Twin zum Einsatz kommen. Ansonsten dürfte die Ausstattung voraussichtlich eher einfach und kostengünstig gehalten werden.

Foto: Harley-Davidson So könnte die Harley-Davidson 338 aussehen.

Die Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Qianjiang hat zudem auch Auswirkungen auf die Politik. In den USA wird Harley-Davidson für seine China-Pläne aufs Schärfste von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Ohnehin leidet der Traditionshersteller aus Milwaukee unter Trumps Zollpolitik und hat überdies mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen. Mit der neuen Strategie versucht Harley zurück in die Erfolgsspur zu finden.