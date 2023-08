Für ein paar Wochen im Jahr dreht sich im Ressort Test + Technik alles nur um ein Thema: Das Alpen-Masters. Aus einem Konzeptvergleich in den Bergen wurde einer der aufwendigsten Motorrad-Vergleichstests der Welt, bei dem jedes Jahr 16 Bikes aus acht Kategorien um die Stimmen der internationalen Jury kämpfen – und damit um den Titel. Davor steht jedoch ein hartes Testprogramm an: Durchzug auf 2500 Meter Höhe, Bremsen bergab mit Sozius, Lautstärke, Handlichkeit auf Passstraßen und die Reichweite bei Bergfahrten. Ein Umfeld, das seit 2005 schon für die ein oder andere Überraschung auf dem Siegertreppchen gesorgt hat. Dieser Mega-Test füllt mittlerweile drei Sommerausgaben von MOTORRAD und bietet so viele Eindrücke, Anekdoten und natürlich auch Messwerte, dass eine Podcastfolge schon lange überfällig war. Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster und Reiseredakteur Ferdinand Heinrich-Steige erzählen Cheftester und Mastermind Karsten Schwers sowie Vize-Chefredakteur Jörg Lohse die Hintergründe und die Besonderheiten des Alpen-Masters. Alle Berichte zum Alpen-Masters 2023 lest ihr in den MOTORRAD-Ausgaben 15, 16 und 17/2023. Am Kiosk oder im Shop.