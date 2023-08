Mehr kühlende Luft für die Bremsen

Bei der teilweisen Verkleidung der Bremsen geht es in erster Linie um kühlende Effekte. Der Brake Cooler leitet kühlenden Fahrtwind gezielt an die Bremsscheiben sowie an die Bremszangen und an die Bremsbeläge. Somit verbessert er die Wärmeableitung, also die Kühlung dieser Komponenten, vermeidet deren Überhitzung und stabilisiert effektiv die Bremswirkung. Insbesondere bei hohen Temperaturen der Umgebungsluft, also an heißen Tagen, kann die Temperatur an den betreffenden Stellen laut Puig um durchschnittlich circa 10 Grad Celsius gesenkt werden.