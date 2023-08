Kostenlose Funktion per Software

In diesem Artikel:

Da werden Influencer-Träume wahr: Das jüngste Update der Connect App ergänzt die Funktionen um das "Voice Recording" und erlaubt die Gespräche im Mesh-Netz oder Monologe direkt als mp3 auf dem Smartphone zu speichern. Und wer gerne in Gruppe fährt und bisher Probleme beim Pairing mit anderen Marken hatte, dem hilft Cardo mit einer neuen Software. In der Fotoshow zeigen wir die Funktionen des neuen, modularen Packtalk Custom.

Mitte Juli 2023 stellt Cardo ein Update der Software für das aktuelle Portfolio aus. Er ändert die Protokolle für das Verbinden per Bluetooth mit Systemen anderer Hersteller. Da ist an sich nichts neues, allerdings möchte Cardo mit dem Update die kleinen Nickeligkeiten ausmerzen, die teilweise entstehen können wenn unterschiedliche Modelle gepairt werden sollen. Die wären zum Teil der Ausfall der Telefonfunktion oder dem Blocken von Naviansagen oder die komplette Verbindung zum Telefon geht verloren. Und das soll alles mit dem neuen Pairing-Update von Cardo wegfallen. Weiterhin soll der Vorgang des Pairing deutlich einfacher ablaufen.

Das neue Update ist für die aktuellen Cardo-Modelle verfügbar. Zu erkennen sind die passenden Modelle an der USB-C-Ladebuchse. Diese Modelle benötigen ein Firmware-Update über die App und schon ist das neuen Pairing-System bereit. Laut Cardo funktioniert das System besonders gut mit den Modelle von Sena. Namentlich sind die Baureihen 50, 30 und 20 genannt. Modelle, die einen älteren Bluetooth-Standard als 4.1 haben, sind nicht vom Update begünstigt. Systeme der Hersteller Midland oder Uclear sind kompatibel wenn sie den gemeinsame OBI-Standard (Open-Bluetooth-Intercom) nutzen

mp3 direkt auf das Handy

Das gesprochene Wort aus dem Helm für Videos aufnehmen ist im Grunde nichts Neues. Cardos Weg, das mp3 direkt auf dem Handy zu speichern, ohne Einsatz einer SD-Karte im Gerät selbst, ist hingegen neu. Wichtig: Gruppengespräche werden nur im Mesh-Verbund aufgenommen, einfache Bluetoothverbindungen unter Geräten sind nur fähig, die Stimme eines Fahrers aufzunehmen. Der Grund ist der bildliche Aufbau der Verbindungen. Bluetooth kann im Prinzip immer nur in eine Richtung senden und empfangen. Ein Mesh ist wie der Name sagt ein Netz, an das die Teilnehmer gleichwertig angeschlossen sind.