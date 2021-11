Dunlop Roadsmart IV Neuer Tourensport-Reifen kommt 2022

Dunlop hat den Nachfolger des Roadsmart III vorgestellt. Der neue Tourensportreifen Roadsmart IV kommt 2022 in 21 Größen.

Reifenhersteller Dunlop schiebt zur Saison 2022 den Roadsmart IV als Nachfolger des Roadsmart III in den Markt. Der Roadsmart III bleibt allerdings weiter im Programm. Die vierte Generation des Sporttourenreifens soll durch seine neuen Materialien für die Karkasse und den neuen Grip-Harzen in der Lauffläche Maßstäbe in Sachen Handling, Nass-Grip und Laufleistung setzen. Auch das Profildesign wurde geändert. Das soll ein schnelleres Warm-Up-Verhalten bringen und zum geringen Abrieb durch eine erhöhte Steifigkeit der Profilrillen beitragen.

Für alle gängigen Bikes ab 2022

Kommen wird der Roadsmart IV ab Anfang 2022 in sieben Vorder- und 14 Hinterradgrößen. Er deckt damit ein breites Motorradspektrum von der großen Reiseenduro über Mittelklasse-Sporttourer bis hin zu Roadstern ab. In den gängigsten Größen 120/70ZR17, 180/55ZR17 und 190/55ZR17 sind jeweils zwei Versionen erhältlich. Die SP-Variante, für die Dunlop mehr Stabilität und mehr Feedback verspricht, ist für leichtere und sportlichere Motorräder gedacht, der GT speziell für schwerere Touring-Bikes, wo er zu einem leichteren Einlenkverhalten und insgesamt besseren Handling-Eigenschaften führen soll. Ingesamt gibt es für den neuen Roadsmart Freigaben für rund 650 Modelle.

Umfrage Welche Reifendisziplin ist für euch ausschlaggebend? 1913 Mal abgestimmt Performance auf der Landstraße und im Alltag. Grip bei Nässe. Verschleiß ist für mich sehr wichtig. Das Gesamtpaket muss einfach passen. mehr lesen

Fazit

Dunlop zieht über dem Roadsmart II den neuen Roadsmart IV ins Modellprogramm ein. Der neue Sporttourenreifen soll in seinen Eigenschaften noch breiter aufgestellt sein. Kommen wird der Roadsmart IV Anfang 2022.