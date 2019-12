Zehn neue Michelin-Reifen Neue Gummis für Sport, Touring und Cruiser

Zu den Neuerscheinungen für 2020 zählen vier Sport- und Rennstreckenprofile, zwei Modelle für Cruiser, ein Touring-Reifen, zwei Cross-Profile und ein M&S-markierter Rollerreifen.

Für Sportfahrer und Racer

Als Ablösung für die Sportreifen Power RS und Power RS+ steht der Power 5 bereit. Mit seiner 2CT-Mischung wurde er für maximalen Fahrspaß auf öffentlichen Straßen entwickelt. Der Power 5 kommt am Vorderrad in 120/70 ZR 17 und hinten in allen gängigen 17-Zoll-Dimensionen von 160/60 bis 200/55.

Michelin

Wer es noch sportlicher mag, kann zum neuen Power GP Reifen greifen, der als Supersportreifen mit einem Fahrprofil 50:50 Straße:Rennstrecke entwickelt wurde. Wenig Negativprofil lassen den GP fast wie einen Slick wirken. Auch hier setzt Michelin auf 2CT-Mischungen. Der Power GP ist vorn als 120/0 ZR 17-Reifen zu haben. Hinten finden sich 17-Zoll-Dimensionen von 180/55 bis 190/55 im Programm.

Noch Slick-mäßiger tritt der Hypersportpneu Power Cup 2 an, der zwar noch eine Straßenzulassung trägt, aber eindeutig Richtung Rennstrecke zielt. Entsprechend ist er auf maximalen Trockengrip und konstanten Heißgrip ausgelegt. Der Power Cup 2 löst den Power Cup Evo ab. Zu haben ist er ab Januar 2020 in der Vorderradgröße 120/70 ZR 17 und den 17-Zoll-Hinterradgrößen 180/55, 190/55 und 200/55.

Nur für die Rennstrecke entwickelt wurde der Power Slick 2 als Nachfolger für den Power Slick Evo. Als Reifen für Trackdays und Hobbyrennsportler soll er einfache Fahrbarkeit, hohen Grip, hohe Laufleistung und eine kurze Aufwärmzeit kombinieren. Das Dimensionsangebot umfasst die Größen 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 und 200/55 ZR 17.

Für (Sport-)Tourer und Cruiser

Weniger eilig hat es der neue Michelin Commander III, der in den Varianten Cruiser und Touring angeboten wird. Der Commander III Cruiser wird in 15 verschiedenen Dimensionen verfügbar sein und deckt somit ein breites Spektrum möglicher Kombinationen für viele Cruiser- und Chopper-Modelle ab. Der Commander III Touring wurde in zwölf Dimensionen speziell für schwere Supertourer entwickelt und deren Anforderung nach hohen Traglasten. Cruiser und Touring unterscheiden sich im Profilbild.

Michelin

Schwere Tourer mit hoher Zuladung hat der Michelin Road 5 GT mit seinem verstärkten Karkassenaufbau im Visier. Ansonsten bleibt der GT gegenüber dem bekannten Road 5 unverändert. Am Vorderrad ist er in den Dimensionen 120/70 ZR 17 und ZR18 zu haben. Hinten gibt es ihn in 17-Zoll-Dimensionen von 160/60 bis 190/55.

Michelin

Nicht vergessen wurden die Roller-Fahrer. Hier folgt der City Grip 2 mit M&S-Kennzeichnung auf die Typen City Grip und City Grip Winter. Der Rollerreifen ist in 32 Dimensionen von 12 bis 16 Zoll Durchmesser zu haben.

Für Enduro und Cross

Aber auch abseits der Straße will Michelin weiter punkten. Mit extrem viel Traktion und extremer Verschleißfestigkeit soll der neue Michelin Enduro Xtrem glänzen, der ab Januar 2020 in der Hinterrad-Dimension 140/80-18 M/C 57R angeboten wird. Für Nachwuchs-Crosser wurde der StarCross 5 Mini entwickelt, der in fünf Dimensionen von zehn bis 14 Zoll Durchmesser offeriert wird.