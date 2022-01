Michelin Road 6 Sporttourenreifen weiterentwickelt

Als Nachfolger des Road 5 präsentiert Michelin den Road 6, der auch wieder in einer GT-Version angeboten wird.

Die französischen Reifenbäcker von Michelin bringen zur Saison 2022 mit dem Road 6 für Tourenfahrer den Nachfolger des bewährten Road 5 auf den Markt. Der Road 6 soll seinen Vorgänger in vielen Bereichen übertreffen.

Mehr Grip, mehr Laufleistung

Fangen wir an mit der Zweikomponenten-Gummimischung namens "2CT" die der Road 6 nicht nur wieder auf dem Hinterrad trägt, sondern auch künftig auf dem Vorderreifen. Damit wollen die Franzosen eine bessere Steifigkeit in Schräglage und mehr Stabilität bei Kurvenfahrten erzielen, insbesondere beim starken Beschleunigen oder starkem Bremsen. Zudem soll die modifizierte Laufflächenmischung für noch mehr Grip bei Nässe und kalter Fahrbahnoberfläche und noch mehr Laufleistung – Michelin spricht von zehn Prozent – bürgen. Ebenfalls verändert wurde das Verhältnis von Profilflächen zu Rillen. Rein optischer Natur ist die neue Textur der Reifenflanken, die die Beschriftung deutlicher hervorheben und so den Premium-Anspruch unterstreichen soll.

Angeboten wird der neue Michelin Road 6 in sechs Vorderrad und acht Hinterradgrößen. Die für schwerere Maschinen entwickelte Road 6 GT-Variante ist in einer Vorderraddimension und drei Hinterradgrößen zu haben.

Reifendimensionen Road 6:

Vorderrad: 110/70 ZR 17, 110/80 ZR 19, 120/60 ZR 17, 120/70 ZR 17, 120/70 ZR 18, 120/70 ZR 19

Hinterrad: 140/70 ZR 17, 150/60 ZR 17, 150/70 ZR 17, 160/60 ZR 17, 170/60 ZR 17, 180/55 ZR 17, 190/50 ZR 17, 190/55 ZR 17

Reifendimensionen Road 6 GT: