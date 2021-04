Bell Moto 10 Helm Kultiger Cross Helm in neuer Auflage

Ganz kurz herrscht die Meinung einem späten Aprilscherz von Bell auf dem Leim gegangen zu sein. Am Ende des ausführlichen Dokuments zum neuen Moto 10 schreiben die Bells von Stoßdämpfern auf der Außenschale Helm, die bei einem Sturz Brüche der Schlüsselbeine verhindern sollen. Gibt's wirklich. Auch dem Autor war dieses Problem beim Sturz fern der Straße nicht bewusst. Wieder was gelernt.

Spherical und Mips

Das Mips-System von Bell ist bereits etabliert. Um die hohen Rotationsbeschleunigungen des Helmes beim Auftreffen oder Rutschen auf dem Boden von der Halswirbelsäule fernzuhalten, ist das Innenfutter des Helms beweglich in der Kalotte befestigt: Der Kopf kann sich also leicht im Helm drehen und die Überstreckung des Nackens kompensieren. Das neue Spherical-System von Bell nimmt diesen Gedanken auf und erweitert ihn mit einer zusätzlichen Innenschale, die ebenfalls innerhalb des Helmes rotieren kann. Quasi wie eine Halbkugel in einer Halbschale.

Bell

Karbonschale mit Superlüftung

Sobald der Untergrund schottrig wird, schalten die Schweißdrüsen auf Fluten. So kommt es einem zumeist vor. Bell hat beim neuen Moto 10 daher die Außenschale aus Karbon mit sehr großen Ventilationsöffnungen segmentiert. Da auch die beiden Innenschale der Spherical-Technik mit Luftkanälen versehen sind, kann der Moto 10 laut Bell große Mengen Wärme, Schweiß schnell abführen. Bell spricht dabei von einem Vakuumeffekt und nennt das Thermal Exchange Airflow System (T.E.A.S).

Edelsteine kühlen

Passend dazu ist das Innenfutter mit einem wärmeableitendem High-Tech-Stoff von Virus aufgebaut. Die Fasern sind mit einem Material aus recyceltem Jadestein behandelt, dieser Mischung führt die Wärme schnell ab und soll bis zu einen Kühleffekt von bis zu 10 Grad auf der Haut haben.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Verfügbar ist der neuen Bell Moto ab sofort. Zunächt nur in der 1000 Stück betragenden Limited Edition, gehalten in mattem Schwarz mit glanzschwarzen und silbernen Akzenten. Der Lieferumfang bei Bell beinhaltet auch beim Moto 10 eine schicke Helmtasche. Der nummerierten Limited Edition liegen weiterhin ein zusätzlicher Visierschirm, ein feines Druckwerk mit der Geschichte des Moto sowie ein 3D-Sticker aus Metall. Nach welcher Norm der Helm homologiert ist, ob 22.05 oder 22.06 ist noch unklar. Ebenso der Preis für Deutschland. In den USA möchte Bell für die Limited Edition des Moto 10 849,95 Dollar, also gut 700 Euro.

Fazit

Ein neuer Cross-Super-Helm von Bell scheint der Moto 10 zu sein. Besonders die konsequente Weiterentwicklung des MIPS-Systems zu Spherical ist hochwillkommen.

Ob die zusätzlichen Seitendämpfer zum Schutz des Schlüsselbeins, dann nicht doch etwas viel Marketing sind, wird der ersten Test zeigen.

Preislich ist der Helm in den USA sehr hoch angesetzt, auf den Preis in Euro warten wir gespannt.