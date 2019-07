Retro-Helme bei BMW Partnerschaft mit Hedon

BMW wird Jet-Helme im Retro-Stil in sein Programm aufnehmen. Eine entsprechende Partnerschaft hat der Helm-Hersteller Hedon jetzt bekanntgegeben.

Der in London ansässige Helmhersteller Hedon hat in einem Facebook-Post seine künftige Zusammenarbeit mit BMW öffentlich gemacht. Der über mehrere Jahre laufende Deal mit den Bayern soll die Lieferung von verschiedenen Premium-Jethelmen umfassen. Die speziell für BMW gefertigten Jethelme sollen sich beim Design an den legendären BMW-Farben orientieren. Die Partner wollen mit den offenen Helmen im Retro-Stil vor allem Käufer der Custom- und Klassikmodelle ansprechen.

Hedon-Preise starten bei rund 350 Euro

Die neuen Helmangebote sollen in naher Zukunft über das europäische Händlernetz ausgerollt werden. Hedon spricht aber auch von einer Ausweitung der Geschäfte auf die USA, den fernen Osten sowie Südamerika.

Die von Hedon angebotenen Jethelme sind nach ECE 22.05 und DOT zertifiziert. Gefertigt werden die Helmschalen aus einem Karbon-Fiberglas-Mix. Die Kinnriemen werden per Doppel-D-Ring fixiert. Die Innenfutter werden aus einem Mix aus atmungsaktivem Material und Leder gefertigt. Die Preise bei Hedon im Online-Shop starten bei umgerechnet rund 350 Euro. Zu den künftigen BMW-Jethelmen gibt es noch keine Angaben.

Überhaupt gibt es von BMW-Seite noch keine Informationen zur neuen Partnerschaft. Die Anfrage an die Bayern läuft aber bereits.