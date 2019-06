Fahren lässt sich der M1 Pro mit und ohne Visier. Auf die Waage bringt er bei Größe 59 mit Kommunikationssystem und Schirmchen 1.318 Gramm, mit Interkom und Visier 1.515 Gramm. Die Visierdemontage geht kinderleicht und ohne Werkzeug von der Hand. Ersetzt wird das Visier durch eine kleine Blende. So gerüstet gibt sich der Pro extrem luftig, aber selbst bei flotterem Landstraßentempo noch sehr leise. Einziger Windschutz ist die etwas hakelig zu bedienende Sonnenblende, deren dunkle Tönung die Sicht etwas einschränkt. Unangenehme Verwirbelungen hinter der Blende, die den Fahrer zu Tränen rühren, konnten wir nicht feststellen. Wer allerdings einen etwas größeren Gesichtserker trägt, dem drückt der Fahrtwind immer wieder die Unterkante der Blende auf die Nase. Nicht stark, aber durchaus spürbar.

Luftig, aber dennoch leise

Visierwechsel. Mit Scheibe bleibt der M1 Pro immer noch luftig, das Geräuschniveau sinkt noch weiter. Bemerkenswert ist das extrem große und verzerrungsfreie Sichtfeld. Bemerkenswert ist auch der für einen offenen Helm relativ gute Wind und Wetterschutz selbst bei hohen Geschwindigkeiten (170 km/h auf einem unverkleideten Motorrad). Von der verbesserten, leicht zu bedienenden Belüftung war in der Praxis nichts zu spüren, was im offenen Helm aber auch kein echter Mangel ist. Sehr angenehm bei jeder Temperatur gibt sich das neue, herausnehmbare Innenfutter, der Kinnriemen mit Ratschenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen leicht und sicher bedienen.

Musikgenuss inklusive

Foto: Uli Baumann

Das gelingt beim neuen SRC-Kommunikationssystem (powered by Cardo), das hinten am Helm in eine vorgesehene Aussparung einfach, fest und sicher eingeklipst wird (Mikrofon und Lautsprecher sind bereits unsichtbar in den Helm integriert), erst mit viel Übung. In Sachen Funktion kann das SC1M dagegen überzeugen. Die Bluetoothkoppelung mit dem Smartphone erwies sich als stabil. Musik ist druckvoll mit klarem, etwas hellem Sound bis gut 110 km/h konsumierbar, spätestens ab etwa 170 km/h geht dann nichts mehr. Und das den ganzen Fahrtag lang – Cardo gibt eine Betriebszeit von 8 Stunden an, die das System im Praxistest auch locker schaffte. Durch das neue Audio-Multitasking kann parallel eine zweite Bluetooth-Quelle aufgeschaltet werden, etwa Navigationshinweise oder Telefongespräche. Dabei überlagern beispielsweise die Navi-Ansagen die andere Audiospur, ohne sie zu unterbrechen. Die Kommunikation mit anderen Bikern haben wir nicht getestet.

Schmutzempfindlich und teuer

Die von uns gefahrene mattschwarz lackierte M1 Pro-Version zeigte sich deutlich schmutzempfindlicher als glänzend lackierte Helmschalen. Zerschellte Insekten verlangen nach etwas mehr Putzaufwand, um sich von der Helmschale wieder zu trennen.

Der Schuberth M1 Pro ist in drei Uni-Farben und zwei Dekoren, mit fünf Visiertönungen sowie in sechs Größen von XS bis XXL erhältlich, wobei zwei unterschiedliche Helmschalendimensionen eine perfekte Passform und maximal sicheren Sitz gewährleisten sollen. Wie bei anderen Schuberth-Helmen auch, empfehlen wir eine Nummer größer als gewohnt zu wählen. Die Uni-Varianten starten bei 439 Euro, die Versionen mit Dekor kosten ab 539 Euro. Das Kommunikationssystem SRC kostet 179 Euro.

Fazit:

Wer sich an der etwas kugeligen Helmform nicht stört, erhält einen Top-Jethelm mit einem guten sowie perfekt integrierten Kommunikationsystem. Beides lässt sich Schuberth allerdings gut bezahlen. Für mich sind Helm plus Kommunikationssystem aber dennoch eine echte Sommerempfehlung.