Shoei GT Air 3 Smart: Helm mit integriertem Head-up-Display

Mit dem GT Air 3 Smart erweitert Shoei seine Touring-Helmreihe um ein Modell mit vollständig integriertem Augmented-Reality-Head-up-Display (HUD). Basis ist die neue GT Air 3-Plattform, auf der die Smart-Version mit zusätzlichen elektronischen Komponenten aufbaut.

Die Standardversion des GT Air 3 wiegt etwa 1.800 Gramm (+/- 50 g), und es stehen mehrere Schalengrößen (XS–M, L, XL–XXL) zur Verfügung.

Der GT Air 3 Smart unterscheidet sich vom Basismodell primär durch ein fest integriertes HUD-System von EyeLights. Wesentliche Merkmale der Smart-Technik sind:

HUD- und Anzeige-Technik

Nano-OLED-Head-up-Display mit Full-HD-Auflösung im Visier integriert

Projektion der Informationen im Sichtfeld des Fahrers, etwa 3 m vor dem Motorrad

Anzeigen umfassen Geschwindigkeit, Navigation, eingehende Anrufe/Meldungen und Warnhinweise.

HUD-Anzeige soll selbst bei direktem Sonnenlicht lesbar sein.

Connectivity und Audio

Integriertes Intercom System (EyeLights) mit unbegrenzter Reichweite und Mesh-Offline-Funktion

Bluetooth-Konnektivität und App-Anbindung (Android & iOS)

Premium-Audioausstattung mit Mikrofon und hochwertigen Lautsprechern, einschließlich aktiver Geräuschunterdrückung

Unterstützung von Sprachassistenten (Google Assistant, Siri)

Steuerung über mobile App ("Captain Rider") oder Sprachbefehle

Mesh-Offline-Funktion Sie ermöglicht es den Fahrern, ohne eine feste Netzwerkverbindung (wie WLAN oder Bluetooth-Verbindungen) miteinander zu kommunizieren. Statt einer klassischen Punkt-zu-Punkt-Bluetooth-Verbindung nutzt das Mesh-System ein dezentralisiertes Netzwerk, in dem sich mehrere Intercom-Geräte miteinander verbinden und so die Reichweite und Stabilität der Kommunikation erhöhen.

Energieversorgung & Betrieb

Interne Akkueinheit mit einer Betriebsdauer von über 10 Stunden.

USB-C-Ladeanschluss zur Aufladung der Elektronik.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Start wird der Shoei GT Air 3 Smart mit einem Preis von etwa 1.199 Euro im europäischen Markt angegeben. Der Helm wurde auf der EICMA 2025 vorgestellt und soll über autorisierte Händler und Vorbestellungen erhältlich sein.