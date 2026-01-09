Markenverzeichnis öffnen
Bekleidung
Helme

Shoei GT Air 3 Smart: Helm mit integriertem Head-up-Display

Shoei GT Air 3 Smart
Neuer Augmented-Reality-Helm

Shoei bringt mit dem GT Air 3 Smart seinen ersten Motorradhelm mit integriertem Head-up-Display – technische Details und Funktionen im Überblick.

09.01.2026
Shoei GT Air 3 Smart
Foto: EyeLights

Mit dem GT Air 3 Smart erweitert Shoei seine Touring-Helmreihe um ein Modell mit vollständig integriertem Augmented-Reality-Head-up-Display (HUD). Basis ist die neue GT Air 3-Plattform, auf der die Smart-Version mit zusätzlichen elektronischen Komponenten aufbaut.

Allgemeine Modellbasis

Der Shoei GT Air 3 Smart nutzt die Schale und Komfortausstattung der etablierten GT Air 3 Serie, einschließlich:

  • Helmschale aus AIM (Advanced Integrated Matrix), einem mehrschichtigen Verbundmaterial zur Gewichts-/Sicherheitsoptimierung.
  • mehrschichtige EPS-Innenschale
  • QSV-2-Sonnenblende sowie CNS-1C-Visier
  • Belüftungssystem mit mehreren Lufteinlässen und Entlüftungen
  • ECE R22.06 Homologation für den europäischen Markt
  • Notfall-Quick-Release-System (EQRS) für die Wangenpolster
  • Pinlock Evo Antibeschlag-Visier im Lieferumfang enthalten
  • Mikro-Ratschenverschluss am Kinnriemen
  • herausnehmbare und waschbare Innenpolster

Die Standardversion des GT Air 3 wiegt etwa 1.800 Gramm (+/- 50 g), und es stehen mehrere Schalengrößen (XS–M, L, XL–XXL) zur Verfügung.

Head-up-Display und Smart-Funktionen

Der GT Air 3 Smart unterscheidet sich vom Basismodell primär durch ein fest integriertes HUD-System von EyeLights. Wesentliche Merkmale der Smart-Technik sind:

  • HUD- und Anzeige-Technik
  • Nano-OLED-Head-up-Display mit Full-HD-Auflösung im Visier integriert
  • Projektion der Informationen im Sichtfeld des Fahrers, etwa 3 m vor dem Motorrad
  • Anzeigen umfassen Geschwindigkeit, Navigation, eingehende Anrufe/Meldungen und Warnhinweise.
  • HUD-Anzeige soll selbst bei direktem Sonnenlicht lesbar sein.

Connectivity und Audio

  • Integriertes Intercom System (EyeLights) mit unbegrenzter Reichweite und Mesh-Offline-Funktion
  • Bluetooth-Konnektivität und App-Anbindung (Android & iOS)
  • Premium-Audioausstattung mit Mikrofon und hochwertigen Lautsprechern, einschließlich aktiver Geräuschunterdrückung
  • Unterstützung von Sprachassistenten (Google Assistant, Siri)
  • Steuerung über mobile App ("Captain Rider") oder Sprachbefehle
Mesh-Offline-FunktionSie ermöglicht es den Fahrern, ohne eine feste Netzwerkverbindung (wie WLAN oder Bluetooth-Verbindungen) miteinander zu kommunizieren. Statt einer klassischen Punkt-zu-Punkt-Bluetooth-Verbindung nutzt das Mesh-System ein dezentralisiertes Netzwerk, in dem sich mehrere Intercom-Geräte miteinander verbinden und so die Reichweite und Stabilität der Kommunikation erhöhen.

Energieversorgung & Betrieb

  • Interne Akkueinheit mit einer Betriebsdauer von über 10 Stunden.
  • USB-C-Ladeanschluss zur Aufladung der Elektronik.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Start wird der Shoei GT Air 3 Smart mit einem Preis von etwa 1.199 Euro im europäischen Markt angegeben. Der Helm wurde auf der EICMA 2025 vorgestellt und soll über autorisierte Händler und Vorbestellungen erhältlich sein.

Technische Daten

  • Homologation: ECE‑R22.06
  • Schalenmaterial: AIM (Advanced Integrated Matrix)
  • Visier: CNS‑1C (PINLOCK EVO‑kompatibel)
  • Sonnenblende: QSV‑2
  • HUD‑Technologie: Nano‑OLED Head‑Up‑Display (Full‑HD)
  • Anzeige: Geschwindigkeit, Navigation, Anrufe/Meldungen
  • Audio: Integriertes Bluetooth‑Audio mit ANC‑Mikrofon
  • Intercom: Mesh und Unlimited‑Range
  • Smartphone‑Anbindung: Android & iOS
  • Akku‑Laufzeit: > 10 h
  • Größen: XS–M, L, XL–XXL
  • Preis (UVP): ca. 1.199 Euro

Fazit

