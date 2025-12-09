Mit AR-Technologie aus der Luftfahrt: Aegis Rider Vision

Der indische Motorradhersteller TVS Motor Company und das Technologieunternehmen Aegis Rider haben auf der EICMA 2025 in Mailand einen Motorradhelm mit Augmented-Reality-Head-up-Display (AR-HUD) präsentiert. Das System basiert auf Technologien, die ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammen. Es soll Motorradfahrern zusätzliche Informationen direkt im Sichtfeld einblenden, ohne die Aufmerksamkeit von der Straße abzulenken.

Mehr Informationen bei gleichbleibender Konzentration Das System integriert ein µOLED-Projektionsmodul, das Fahrdaten, Navigationshinweise und Sicherheitswarnungen auf das Visier projiziert. Durch sogenannte räumliche Verankerung ("spatial anchoring") bleiben virtuelle Elemente stabil im Sichtfeld, auch wenn sich der Kopf bewegt. Die Technik ermöglicht laut Hersteller eine positionsgenaue Einblendung von Kurvenverläufen, Gefahrensymbolen oder Navigationspfeilen in Echtzeit.

µOLED Ein µOLED (micro-OLED) ist ein organisches Leuchtdioden-Display, bei dem die Pixel direkt auf einem Silizium-Chip erzeugt werden. Dadurch entstehen winzige, hochauflösende Displays (typischerweise nur wenige Millimeter groß), die sich für optische Projektionen über Spiegel oder Prismen eignen. Das Ergebnis ist ein schwebendes Bild im Sichtfeld, das sich scheinbar einige Meter vor dem Fahrer befindet. So kann man Informationen wahrnehmen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Aegis Rider aus dem Luftfahrtbereich Aegis Rider bringt dabei seine Erfahrung aus dem Bereich Luftfahrtvisualisierung ein, während TVS die Entwicklung auf die Anforderungen des Motorradmarkts überträgt. Aegis Rider ist aus einem Forschungsprojekt der ETH Zürich entstanden und testete das System bereits 2021 im realen Verkehr. Der Helm wurde speziell für die TVS-Connected-Mobility-Plattform entwickelt, kann aber mit jedem Bluetooth-fähigen Smartphone gekoppelt werden.

Technische Ausstattung Display-Technologie: µOLED-Projektor mit AR-Glas

Funktion: Projektion von Navigation, Geschwindigkeit, Gefahrenwarnungen, Anrufe

Konnektivität: Bluetooth, GPS, TVS-App-Anbindung

Akku: 7.000 mAh Lithium-Ionen-Akku, Laufzeit laut Hersteller bis zu 8 Stunden

Material: Carbon-Verbundschale, ECE 22.06 und DOT-zertifiziert

Bedienung: Sprachsteuerung, Touch-Pad an der Helmseite

Kompatibilität: TVS Connected-Bikes sowie Smartphones (Android/iOS) Das Visier mit AR-Schicht ist austauschbar, der Akku im Nackenbereich integriert. Laut TVS wurde die Gewichtsverteilung so angepasst, dass das System trotz Zusatztechnik eine ausgeglichene Balance behält.

Smarter Helm erfüllt ECE 22.06- und DOT-Norm Der Helm feierte seine Premiere auf der EICMA 2025, begleitet von mehreren neuen Motorradmodellen von TVS. Kurz darauf wurde er auf dem markeneigenen Community-Event TVS MotoSoul 5.0 im Dezember 2025 erneut vorgestellt, dieses Mal unter der Bezeichnung Aegis Rider Vision Helmet.

TVS Der Helm feierte seine Premiere auf der EICMA 2025.

Dort nannte TVS erstmals Details zur technischen Zertifizierung und betonte, dass der Helm ECE 22.06- und DOT-Normen erfüllt. Damit soll er auf europäischen und internationalen Märkten legal vertrieben werden.

Preise und Marktstart TVS Motor positioniert den Helm als Teil seiner "Smart Connected Mobility"-Strategie. Geplant ist die Einführung zunächst in Indien und ausgewählten Exportmärkten, später auch in Europa. Preise oder ein genauer Marktstart wurden bislang nicht genannt. Das Produkt soll laut TVS nicht als Zubehör, sondern als eigenständige Marke unter dem Namen Aegis Rider Vision angeboten werden.













