China-Harley mit Starrrahmen und Springergabel: Retro-Hardtail-Chopper Bashan BS1200-G

Bashan ist einer von unzähligen chinesischen Hersteller, gegründet 2002 in Chongqing und bisher kaum über diverse kleinere Motorräder um 300 Kubik hinausgekommen.

Bashan BS1200-G als neuer Hardtail-Chopper Bisher. Denn offenbar ist die neue Bashan BS1200-G in der Pipeline, und das ist eine richtig schwere Maschine, in jeglicher Hinsicht. Ein erstes Foto ist in der behördlichen Fahrzeugtyp-Anmeldung enthalten (siehe oben), und auf den ersten Blick sieht diese 1200er wie eine echte, klassische Harley-Davidson aus, oder wie ein Custombike im Hardtail-Chopper-Stil.

Starrrahmen mit ungefedertem Heck Denn die Bashan BS1200-G hat einen Starrrahmen, also ein starres, ungefedertes Heck. So wie es früher – ganz früher – üblich war. Immerhin, der Fahrersattel ist separat gefedert, das kleine Soziuspolster direkt auf dem Hinterradschutzblech hingegen nicht.

Springergabel vorn Als gefederte Vorderradaufhängung kommt bei der Bashan BS1200-G eine ebenfalls klassisch arrangierte Springergabel zum Einsatz, quasi eine geschobene Kurzschwinge mit zwei offenliegenden, verchromt inszenierten Federn oben vor dem Lenkkopf.

Dicke Bobber-Reifen und Scheibenbremsen mit ABS Moderne Indizien an der Bashan BS1200-G sind lediglich der LED-Scheinwerfer im runden Gehäuse und die jeweils einzelnen Scheibenbremsen mitsamt ABS an den beiden Drahtspeichenrädern. Dickes Bobber-Reifenformat vorn wie hinten: 5.00-16. Als Gesamtgewicht sind 245 Kilogramm angemeldet, damit ist die Bashan in der Cruiser-Abteilung vergleichsweise schlank.

Luftgekühlter V2-Motor der Harley-Davidson Sportster übernommen Ein alter Bekannter mit hohem Wiedererkennungswert – und Unterhaltungswert – ist der luftgekühlte V2-Motor der Bashan BS1200-G. Er sieht mit 45 Grad Zylinderspreizung nicht nur aus wie der letzte 1200er der Harley-Davidson Sportster – er ist es. "Made in USA" ist der traditionsreiche Kult-V2 zwar nicht mehr, doch seit einigen Jahren läuft die Nachfertigung bei Shineray in China.

SWM Stormbreaker V 1200 als bekannte Verwandte Bereits in Erscheinung getreten – sogar in Europa – ist der in China wiedergeborene Harley-Davidson-Motor mit der SWM Stormbreaker V 1200, einer weitgehend originalgetreuen Sportster-Kopie – 262 Kilogramm Heavy Metal für 9.990 Euro. Hintergrund hierzu: SWM ist eine alte italienische Motorradmarke und gehört inzwischen zum chinesischen Hersteller Shineray.

Euro-5+-konforme 61 PS und nur 120 km/h Aktuelle Motor-Eckdaten – Euro-5+-konform, wohlgemerkt – sind maximale 61 PS (45 kW) bei 5.500/min und 91 Nm bei 4.000/min. Und genau diese 45 kW hat Bashan in China für die BS1200-G angemeldet. Dazu allerdings nur 120 km/h Höchstgeschwindigkeit, wohl mit Rücksicht auf die nicht vorhandene Federung am Heck und damit einhergehende Schwächen bei der Fahrstabilität.

Kommt die Bashan BS1200-G nach Europa? Preis? Dem von Shineray/SWM mit der Stormbreaker V 1200 vorexerzierten Beispiel zu folgen, erscheint für die neue Bashan BS1200-G grundsätzlich möglich, ebenso ein relativ günstiger Preis um 10.000 Euro. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass der Hardtail-Chopper von Bashan jemals einen Weg nach Europa finden wird, vom nicht vorhandenen Händlernetz ganz abgesehen.