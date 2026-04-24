Neue Top-125er vom BMW-Partner: Voge R 125 S mit ABS und TCS

BMW lässt seit einigen Jahren die Reihenzweizylinder-Motoren für die F-Modelle und die C 400-Roller komplett bei Loncin in China fertigen. Parallel dazu hat Loncin sich mit seiner eigenen Motorradmarke Voge in Europa etabliert.

Beliebte Voge R 125 Eines der erfolgreich eingeführten Modelle ist die Voge R 125, die in Deutschland zu den Top 20 der Leichtkrafträder zählt: Platz 13 im Jahr 2025, Platz 18 im 1. Quartal 2026.

Neue Voge R 125 S 2026 kommt eine neue Modellvariante hinzu, die Voge R 125 S. Wobei das zusätzlich am Typkürzel angehängte S hier nicht nur banal für "sportlich" steht, sondern eher für "Spezial-Ausführung". Zu erkennen ist die neue S-Variante am geänderten Design der Frontmaske sowie der Radspeichen, und mit diesen teils herausragenden "Features" soll sie in der 125er-Klasse imponieren:

ABS plus Schlupfregelung (TCS)

farbiges Digital-Display

Bluetooth-Connectivity mit Pfeil-Navigation

USB-Anschluss

relativ großer Benzintank mit 15 Liter Volumen

Reichweite circa 650 Kilometer

relativ breiter Hinterreifen (150/60-17)

optimierte Fahrwerksabstimmung

insgesamt "erwachsenere" Abmessungen mitsamt Sitzkomfort

trotzdem nur 79 Zentimeter Sitzhöhe Motor mit vollen 15 PS für A1 & B196 Als Antrieb übernimmt die neue Voge R 125 S unverändert den wassergekühlten Viertakt-Einzylinder-Motor mit genau 125 Kubik, 4 Ventilen und maximalen 15 PS (11 kW) bei 9.500/min. Damit bewegt Voge sich bewusst am Limit der Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie der Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196). Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang: 110 km/h (Herstellerangabe).

15-Liter-Tank für 650 Kilometer Reichweite Mit ihrem extragroßen 15-Liter-Tank und angeblich nur 2,3 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer schafft die neue Voge R 125 S rechnerisch 650 Kilometer mit einer Tankfüllung. Bei der Voge R 125 ohne S passen übrigens nur 10 Liter in den Tank, das beschränkt deren Reichweite entsprechend um ein Drittel.

Stabileres Fahrwerk mit 150er-Hinterreifen Für die Voge R 125 S sei der neue Stahl-Gitterrohrrahmen stabiler und steifer ausgelegt, die Abstimmung des Zentralfederbeins an der Stahl-Schwinge sowie der Upside-down-Telegabel optimiert worden. Inwieweit der um einen Zentimeter verbreiterte Hinterreifen (150/60-17 statt 140/60-17) das Handling beeinflusst, bleibt abzuwarten. Ebenso gilt das für die genannten 154 Kilogramm Gesamtgewicht (R 125 ohne S: nur 136 kg, allerdings mit 5 Litern weniger im Tank).

Technische Daten und Ausstattung Mit jeweils einer Scheibenbremse pro Rad und ABS ist bereits die R 125 ohne S ausgerüstet. Bei der neuen Voge R 125 S kommt sogar eine Schlupfregelung (TCS) hinzu, die in der 125er-Klasse bisher nicht üblich – und auf bescheidenem Drehmoment-Niveau (max. 12 Nm) eigentlich auch nicht nötig ist. Eher praxisrelevant dürfte die Bluetooth-Connectivity mitsamt Pfeil-Navigation sein.

Neue Voge R 125 S – Preis in Deutschland Ab Mitte Mai 2026 soll die neue Voge R 125 S in Deutschland verfügbar sein, vorerst nur in Schwarz matt und für 3.799 Euro. Die Voge R 125 ohne S bleibt weiterhin im Angebot, noch etwas günstiger für 3.669 Euro (Preise jeweils inklusive Liefernebenkosten und 3 Jahre Garantie).