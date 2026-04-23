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Roller-Neuzulassungen: 125er legen stark zu, große Roller bleiben im Plus

Roller-Neuzulassungen Deutschland März 2026
125er legen stark zu, große Roller bleiben im Plus

Der Roller-Markt in Deutschland startet 2026 deutlich stärker als im Vorjahr. Besonders die 125er-Klasse (Leichtkraftroller) zieht im März kräftig an.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.04.2026
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Vespa 946 Horse (2026)
Foto: Piaggio

1. Quartal 2026 im Vergleich zu 2025

5.841 Roller-Neuzulassungen (125er + >125 cm³) im März 2026. Das sind +46,1 Prozent gegenüber März 2025 (3.999). Wobei das schlechte Ergebnis 2025 (auch bei den Motorrädern und Leichtkrafträdern) geprägt war von der Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025. Dadurch kam es zu sogenannten Vorzieheffekten, da viele Fahrzeuge noch 2024 zugelassen werden mussten.

1. Quartal 2026 im Vergleich zu 2024

Deshalb ziehen wir an dieser Stelle nicht nur den Vergleich zwischen dem 1. Quartal 2026 und 2025, sondern ebenso mit dem 1. Quartal 2024. Und auch hier zeigt sich ein Plus: Von Januar bis März 2024 wurden 5.072 Roller (125er-Roller und große Roller) neu zugelassen. Das heißt, mit ...

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