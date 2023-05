Harley-Davidson Enthusiast Fast Johnnie 2023 3 Ferkel namens Johnnie

"Fast Johnnie" war ein Schwein. Ein Ferkel, das Ray Weishaar 1920 adoptierte, zum Maskottchen des Harley-Werkteams Wrecking Crew erkor und das auf den Ehrenrunden auf dem Tank mitfuhr. 2023 fährt Fast Johnnie wieder auf dem Tank einer Harley mit. Übrigens: Das gern im Zusammenhang mit Harley genannte Hog (engl. Ferkel), kommt von Johnnie.

Harley-Davidson Enthusiast Collection 2023

Die neue Enthusiast-Collection erweitert die Reihe der Sondermodelle von Harley auf 3 Exemplare. Neben den sehr exklusiven CVO-Modellen als moderne Edel-Bikes, dem alljährlichen Icon-Modell als Zitat alter Modelle, will die neue Reihe Petrolheads würdigen und deren Geschichte erzählen. Die Fast Johnnies möchten die alte Wrecking Crew mit den Muscle- und Pony-Cars der 1960er und 1970er verquicken – und zwar mit einem speziellen Lackdesign in Celestial Blue und weißen Race-Stripes sowie großen, plakativen Harley-Davidson-Schriftzügen. Wie gewohnt: Die Modelle sind limitiert, und Harley nennt keine Auflagenzahl.

Harley-Davidson Low Rider ST Fast Johnnie

Die erst 2022 vorgestellte Low Rider ST ist eines der 3 Fast-Johnnie-Modell von Harley-Davidson. In genannter Farbkombination sitzt das Logo von Fast Johnnie auf der linken Seite des Tanks, rechts das bekannte Bar & Shield-Logo von Harley. Das Enthusiast-Logo ziert den hinteren Fender. Technisch ist sie identisch mit dem aktuellen Modell der Serie: 1.923 Kubik, 106 PS und 168 Nm. Preis: 25.875 Euro in Deutschland und damit 2.380 Euro teurer also die Basis und 31.315 Euro in Österreich.

Harley-Davidson Street Gilde ST Fast Johnnie

Die zweite Fast Johnnie 2023 ist eine Variante der Street Glide ST. Optisch, mit den gleichen Hauptmerkmalen in Celestial Blue mit weißen Streifen, gefällt ihr Lackdesgin durch den schicken Übergang des Race-Stripes von den Seitendeckeln auf die Koffer. Technisch unterscheidet sich die Street Glide Fast Johnnie von der Serien-ST durch die Screamin'Eagle-Auspuffanlage. Motor: 1.923 Kubik, 103 PS und 168 Nm. Preis: 38.875 Euro in Deutschland und damit 4.680 Euro teuerer als die Basis und 47.595 Euro in Österreich.

Harley-Davidson Road Glide ST Fast Johnnie

Schnelles Ferkel Nummer 3 ist die Enthusiast-Version der Road Glide ST. Optisch zieren sie die gleichen Insignien wie die Low Rider ST und Street Glide ST. Technisch basiert sie auf der Street Glide ST mit dem 117er-Motor, also mit 1.923 Kubik, 103 PS und 168 Nm. Wie die Street Gilde trägt sie ab Werk eine Auspuffanlage von Screamin'Eagle. Optional stehen für die Road und Street Glide farblich abgestimmtes Zubehör wie Gepäckträger und Lautsprecherabdeckungen bereit. Preis: 38.875 Euro in Deutschland und damit 4.680 Euro teuerer als die Basis und 47.595 Euro in Österreich.

Fazit

Harley-Davidson stellt eine neue Reihe Sondermodelle vor. Die Enthusiast-Collection besteht 2023 aus drei Modellen in Sonderlackierung, die an die Wrecking Crew aus den 1920ern und den Muscle Cars der 1960er und 1970er erinnern sollen. Namensgebend für die Fast-Johnnie-Modelle ist das Maskottchen des alten Rennteams, ein Ferkel namens Johnnie. Als Sondermodelle der limitierten Fast-Johnnie-Reihe sind Low Rider ST, Street Glide ST und Road Glide ST zu haben.