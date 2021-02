Ducati Pro-I Evo Eine Duc mit Elektroantrieb

Elektromobilität ist auch aus der Zweiradwelt nicht mehr wegzudenken. Einige Hersteller haben bereits E-Motorräder am Start, andere arbeiten im Verborgenen daran. Auch Ducati hat bereits angekündigt am Elektromotorrad zu arbeiten.

Leichtgewicht mit Alurahmen

Jetzt bringen die Roten ihr erstes Elektromodell an den Start. Eines, das so gar nicht mit den Vorstellungen einer elektrisch angetriebenen Ducati korrespondieren will. Das liegt allerdings in der Natur der Sache, denn der Ducati Pro-I Evo ist nur ein banaler Elektro-Miniscooter für den Stadtverkehr. Der faltbare E-Tretroller ist eine Weiterentwicklung des Pro-I Plus mit verbesserten technischen Merkmalen. Das erneuerte Verschlusssystem verfügt über einen Anti-Vibrationsmechanismus, der den Scooter noch sicherer und widerstandsfähiger macht. Der Tretroller mit Leichtmetallrahmen steht auf 8,5 Zoll großen Luftreifen. Das Eigengewicht wird mit 12, die Zuladung mit 100 Kilogramm angegeben. Vorne verzögert der Roller über den Radnabenmotor, hinten unterstützt eine Scheibenbremse. Das sportliche Design wird im Bereich des hinteren Kotflügels nachgeschärft und soll, laut Ducati, die Rennsport-DNA von Ducati betonen.

Ducati

Für satte Beschleunigungsorgien sorgt ein 350 Watt starker Elektromotor. Die LED-Beleuchtung soll Sicherheit bei Nacht und eingeschränkter Sicht bieten. Das LED-Farbdisplay versorgt den Fahrer mit den wichtigsten Information und die Batterie-Kapazität beträgt 280 Wh. Damit sollen Reichweiten zwischen 25 und 30 Kilometer möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt je nach gewähltem Modus zwischen sechs und 25 km/h.

Für eine Ducati echt günstig

Das Potenzial des Pro-I Evo wird durch die integrierte App noch einmal vergrößert. Konzipiert ist die App wie eine virtuelle Garage, in der mehrere Ducati Urban e-Mobility Produkte registriert und "geparkt" werden können. Per WhatsApp-Chat kann der User in Echtzeit technische Assistenzdienste in Anspruch nehmen.

Der Pro-I Evo ist in Europa seit dem 1. Februar 2021 bei den Ducati-Händlern und im offiziellen Ducati e-shop zum Preis von 399 Euro erhältlich. Alternativ kann er auch im Fachhandel und bei großen Online-Shops für Unterhaltungselektronik geordert werden.

Fazit

Um mit nachhaltigen Mobilitätslösungen glänzen zu können bietet auch Ducati unter seinem Namen gelabelte Elektroscooter. Mit den Motorrädern der Roten hat der allerdings bis auf den Schriftzug nichts gemein. Dafür ist der Scooter für eine Ducati echt günstig.