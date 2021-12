LiveWire kündigt neue Elektrotechnik an Akku trägt künftig mit

Die LiveWire One ist bereits als erstes Elektromodell der Harley-Tochter auf dem Markt. Im Zuge des Börsengangs von LiveWire wurde eine neue Antriebsplattform angekündigt, die für verschiedene Fahrzeug- und Leistungklassen die Basis stellen soll. Der größte Unterschied zum in der LiveWire One und den meisten Elektromodellen anderer Hersteller verwendeten Konzept ist der mittragende Akku. Bisher waren Batterie, Motor und Federelemente in der Regel an einen klassischen Rahmen angeflanscht.

Arrow-Plattform

Die kommende Arrow-Plattform arbeitet nach einem neuen Prinzip, recht nahe an aktuellen Supersportlern: Die Antriebseinheit verbindet als tragendes Bauteil den Lenkkopf mit der Schwingenlagerung. Einen Hauptrahmen gibt es nicht mehr. Arrow setzt auf einen großen Antriebsblock bestehend aus Akku, Motor, Batteriemanagement und Steuerelektronik, an dem mit einem Hilfsrahmen der Lenkkopf verschraubt ist. Die Schwinge wird direkt auf seitlichen Motorlagern befestigt und das Federbein stützt sich per Umlenkung auf der Rückseite des Akkublocks ab. Die LiveWire One baut noch auf einen Brückenrahmen aus Alu.

LiveWire

Hochvolt-Technik

Details zum Akku gibt es bereits. Mittels Rundzellen im Format 21700 – 21,3 Millimeter im Durchmesser und 76,3 Millimeter lang – wird der Stromspeicher aufgebaut. LiveWire möchte mit diesen Standardzellen Systeme mit Spannungen zwischen 50 und 400 Volt konfigurieren. Die Leistung skaliert entsprechend. Das Kühlsystem kann je nach Spannung mit Luft, Flüssigkeit oder Klimaanlage gestaltet werden.

Motor integriert

Die neue Arrow-Plattform hat den Motor vollintegriert und wird die neuen Modelle ohne Getriebe direkt antreiben. Der Schwingendrehpunkt liegt dabei deckungsgleich auf dem Ritzel des Endantriebs, was im Falle von Arrow viel Sinn ergibt. So muss das Gehäuse nur an diesem Punkt extrem steif sein, und nicht noch zusätzlich ein stabiler Bereich für die Hinterradfederung konstruiert werden.

LiveWire

Erste Modelle

Bereits Anfang 2020 zeigte Harley mit der EDT 600 R einen leichten Flat-Tracker, der auf genau diese Arrow-Plattform reüsierte. Für die nahe Zukunft kündigt LiveWire bereits S2-Modelle auf Arrow-Basis an, die unterhalb der One platziert werden sollen. Diese werden im Folgenden von den leichten S3-Modellen in Kooperation mit Kymco ergänzt. Unter dem Label S4 sollen später neue schwere LiveWire-Modelle folgen

Fazit

LiveWire macht ernst. Erst der Börsengang und im gleichen Atemzug wird eine neue Plattform angekündigt. Eben diese ist sehr modern gestaltet und nutzt die gesamte Antriebseinheit mittragend, was Gewicht spart. Wann die neuen S2-Modelle von LiveWire tatsächlich kommen wird nicht konkret benannt, bis 2025 will Harley allerdings gut 50.000 Elektromotorräder verkaufen. Und die müssen erstmal fertig werden.