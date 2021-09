Triumph Tiger 900 James Bond Limited-Edition Tigern wie 007

Im neuen James Bond-Film "No Time To Die" spielt die Tiger 900 die zweirädrige Hauptrolle. Mit einem auf 250 Exemplare limitierten Sondermodell ermöglicht Triumph Bond-Fans ein passendes Modell in die eigene Garage zu stellen.

Um Action sind James Bond-Filme eigentlich nie verlegen. In "No Time To Die" lassen es die Protagonisten auf zwei Rädern ordentlich krachen. Die entsprechenden Motorräder – Tiger 900 und Scrambler 1200 – stellt der britische Motorradhersteller Triumph, der jetzt diesen Einsatz auch kommerzialisieren möchte.

Sonderlack und 007-Design

Dafür haben die Briten die weltweit auf 250 Exemplare limitierte Bond-Edition der Tiger 900 Rally Pro aufgelegt. Um die Nähe zum Geheimagenten aufzuzeigen trägt das Sondermodell eine Lackierung in Matt Sapphire Black, die mit exklusiven 007-Grafiken und Details an den Tankflanken und dem Vorderradkotflügel aufgewertet wird. Damit der Tiger-Pilot die Exklusivität des von ihm pilotierten Modells immer vor Augen hat, ziert die gefräste Lenkeraufnahme die fortlaufende Seriennummer des Sondermodells. Für die heimische Vitrine gibt es zudem ein Echtheitszertifikat.

Triumph

Zu den weiteren Features der Bond-Edition gehören der Rahmen, die Einfassung der Scheinwerfer, die Seitenverkleidungen, der Ölwannenschutz, die Halter der Soziusfußrasten sowie die Abdeckungen der Zusatzscheinwerfer und des Motorschutzes die in einem hochwertigen schwarzen Finish ausgeführt sind. Für echtes Agenten-Feeling sorgt außerdem die exklusive Startbildschirm-Animation des Instrumentenpanels im 007-Look und der beheizbare Fahrer- und Soziussitz mit gesticktem Bond Edition-Schriftzug.

Doppelt bereift

Zusätzlich zur Ausstattung der Tiger 900 Rally Pro kommt die neue Limited-Edition mit einem zusätzlichen Paar Michelin Anakee Wild Offroad-Reifen. Werkseitig montiert sind wie beim Standard-Modell Bridgestone Battlax-Pneus. Ein weiteres Highlight ist der Edelstahl-Schalldämpfer von Arrow mit Karbon-Endkappe.

Zu haben ist die Triumph Tiger 900 James Bond Edition in Deutschland zu Preisen ab 18.450 Euro plus Nebenkosten. In Österreich ist sie inklusive NOVA und Nebenkosten mit 20.600 Euro eingepreist. Zu den Händlern rollt sie ab Juni 2022. Auch die im Film mitwirkende Scrambler 1200 gibt es als James Bond Edition.

Fazit

Triumph vermarktet seine Beteiligung am neuen Bond-Film mit Sondermodellen. Die Tiger 900 in der James Bond Edition kommt mit Sonderlack und 007-Designmerkmalen. Technisch ändert sich nichts und auch Geheimagenten-Gadgets sucht man vergeblich.