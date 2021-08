Triumph Speed Triple 1200 RR Café-Racer mit Halbschale

Triumph kündigt mit einem Video eine Speed Triple 1200 RR an. Zu erkennen ist eine Art Café-Racer mit Halbschalenverkleidung.

Triumph bringt die neue Speed Triple 1200 RS gerade erst zu den Händlern, da scheint sich im Hintergrund schon die nächste Modellvariante warmzulaufen. Mit einem Video-Teaser kündigen die Briten eine Triumph Speed Triple 1200 RR an. Die ist zwar noch als Prototyp gekennzeichnet, dürfte aber klar in ein Serienmodell münden.

Halbschale und Rundscheinwerfer

Triumph

Zu sehen gibt es im Video die Silhouette einer mit einer Halbschalenverkleidung bestückte Speed Triple. In die kleine Verkleidung eingepasst ist ein Rundscheinwerfer – vermutlich mit LED-Technik – zu erkennen. Der Heckbereich mit der gestuften Bank erinnert an die RS.

Triumph könnte mit dem RR-Modell auf Wettbewerber wie die erfolgreiche Kawasaki Z 900RS Cafe zielen. Da die Technik aber unverändert von der RS stammen dürfte, spielt die Triumph Speed Triple 1200 RR mit 180 PS und 125 Nm in einer völlig anderen Liga – bei Leistung und Preis. Die Kawasaki leistet 111 PS und liegt bei rund 12.500 Euro, die Speed Triple RS startet erst ab 17.500 Euro. Die RR dürfte sogar noch etwas darüber liegen. Mehr Einblicke in den neuen Prototyp will Triumph im September 2021 gewähren.

Fazit

Triumph baut die Speed Triple-Baureihe aus. Was der Teaser ankündigt, wirkt wie eine Art Café Racer. Man darf gespannt sein.