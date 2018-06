Harley-Davidson Heritage Classic 50.000 km-Dauertest

Und noch ein Neuzugang füllt den Dauertestfuhrpark, wieder ein Zweizylinder und wieder einer in V-Form. Mit der Heritage Classic aus dem Harley-Davidson-Programm allerdings einer der eher gemütlichen Gangart. Nichtsdestotrotz muss auch der Milwaukee-Eight-V2 in der 114ci-Spezifikation - also mit 94 PS aus 1,9 Liter Hubraum - sich über 50.000 Kilometer bewähren. Gestartet ist die neue Harley am 6.6.2018 mit 221 Kilometern auf der Uhr.

Bereits auf der Jungfernfahrt notierten die Kollegen ein direktes Ansprechen auf jeden Gasbefehl, einen geschmeidigen Motorlauf und einen durchaus imposanten Durchzug. Den ersten Defekt gab es aber auch schon: der linke vordere Blinker quittierte den Dienst.