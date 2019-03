„Boah, in welcher Scheune hast du denn den ausgegraben?“ Die Frage könnte dir öfters gestellt werden, wenn du mit dem neuen Retro-Integralhelm Premier Trophy unterwegs bist. „Premier Pacific inc. est. 1956“ steht im Kinnbereich, was dank der Gebrauchsspuren glaubhaft erscheint. Der Integralhelm Trophy ist kein neues Modell, das Dekor allerdings schon. Das Neue daran: Er sieht ziemlich alt aus.