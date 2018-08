Citroen präsentiert auf dem Caravan Salon in Düsseldorf das Spezial-Reisemobil Jumper Biker Solution. Der in Kooperation mit den Umbau-Experten von Flexebu entwickelte Citroën Jumper Biker Solution basiert auf dem Jumper in der Version L3H2, die es auf eine Gesamtlänge von sechs Meter, eine Breite von 2,05 Meter und eine Höhe (mit Hubdach) von 2,67 Meter bringt.