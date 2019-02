Brivemo Honda CB 1000 R Scrambler

Mit der CB 1000 R hat Honda das Top-Modell seiner Neo Sports-Baureihe am Start. Deren 998 cm³ großer Reihenvierzylinder leistet 146 PS und stellt 104 Nm Drehmoment bereit. Eckdaten für einen souveränen Vortrieb in einem souveränen Naked Bike. In der CB 1000 R steckt aber noch mehr, dachte sich der Schweizer Honda-Händler Brivemo und hatte die Vision einer Super-Scrambler.