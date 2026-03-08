Top 20 Motorräder: Diese Bikes sind bei Frauen am beliebtesten

Der Motorradmarkt 2025 war in Deutschland ein Jahr der starken Rückgänge: 96.071 Motorräder wurden neu zugelassen – nach 151.036 Neuzulassungen im Vorjahr, ist das ein Minus von -36,4 Prozent. Für welche Modelle entscheiden sich Motorradfahrerinnen in einem schwachen Markt am häufigsten?

Wie viele Neuzulassungen auf Frauen wurden 2025 registriert? Bei den Motorrad-Neuzulassungen 2025 entfielen laut Marktbericht auf ...

weibliche Halter: 11.369 Motorrad-Neuzulassungen (Marktanteil 11,8 %)

männliche Halter: 66.082 Motorrad-Neuzulassungen (Marktanteil 68,8 %)

Bei den restlichen knapp 20 % handelt es sich um gewerbliche Neuzulassungen. Neuzulassungen auf Frauen in den letzten 7 Jahren: 2025: 11,8 Prozent; 11.369 Fahrzeuge

2024: 9,7 Prozent; 14.638 Fahrzeuge

2023: 10,9 Prozent; 13.629 Fahrzeuge

2022: 10,6 Prozent; 11.379 Fahrzeuge

2021: 10,5 Prozent; 12.129 Fahrzeuge

2019: 10,4 Prozent; 13.886 Fahrzeuge

2018: 10,1 Prozent; 11.674 Fahrzeuge

Über die Jahre blieb und bleibt der Anteil der Motorrad-Neuzulassungen auf Frauen stabil, wuchs sogar 6 Jahre in Folge leicht an. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass der Marktanteil der männlichen Halter zurückgeht – der schwankte von 2018 bis 2023 immer wieder zwischen 70 und 74 Prozent. Was allerdings stetig abnahm, waren die gewerblichen Zulassungen. Nicht so in 2024, wo der Anteil der gewerblichen Zulassungen aufgrund von Euro 5+ stark zunahm.

Frauenanteile in den anderen Zweirad-Kategorien Die Halterstruktur unterscheidet sich je nach Segment deutlich:

Leichtkrafträder (125er-Klasse):

weiblich: 4.384 = 22,2 % Marktanteil

männlich: 13.665 = 69,1 % Marktanteil Leichtkraftroller:

weiblich: 4.194 = 20,0 % Marktanteil

männlich: 14.522 = 69,4 % Marktanteil Roller:

weiblich: 1.270 = 8,7 % Marktanteil

männlich: 11.772 = 80,8 % Marktanteil Kurz gesagt: Am höchsten ist der Frauenanteil 2025 bei Leichtkrafträdern und Leichtkraftrollern, deutlich niedriger bei den großen Rollern und bei Motorrädern liegt er knapp unter 12 Prozent.

Top 20 Motorräder 2025: Die beliebtesten Modelle bei Frauen Hier die 20 Motorradmodelle, die 2025 am häufigsten auf weibliche Halter neu zugelassen wurden:

Kawasaki Z 650: 905 Neuzulassungen Honda CB 750 Hornet: 599 Neuzulassungen Yamaha MT-07: 562 Neuzulassungen Kawasaki Ninja 650: 521 Neuzulassungen Honda CBR 650 R: 500 Neuzulassungen Kawasaki Z 900: 495 Neuzulassungen Honda CBR 500 R: 286 Neuzulassungen Honda CMX 500 Rebel: 283 Neuzulassungen BMW R 1300 GS: 249 Neuzulassungen Kawasaki Ninja 500: 226 Neuzulassungen Honda CB 650 R Neo Sports Cafe: 223 Neuzulassungen BMW F 800 GS: 221 Neuzulassungen Kawasaki Z 500: 210 Neuzulassungen Aprilia RS 457: 198 Neuzulassungen Yamaha YZF-R3 A: 183 Neuzulassungen Honda CB 500 F: 178 Neuzulassungen BMW F 900 R: 175 Neuzulassungen Yamaha MT-09: 170 Neuzulassungen Aprilia RS 660: 169 Neuzulassungen Honda CB1000 Hornet: 168 Neuzulassungen Schon auf den ersten Blick wird klar: Bei Frauen dominieren Mittelklasse-Naked Bikes und alltagstaugliche Sportler, mit auffällig vielen Modellen, die (je nach Version) A2-tauglich sind oder als "einfach zugängliche" Allrounder gelten. Dazu kommen zwei klare Ausnahmen im Adventure-Bereich: BMW R 1300 GS und BMW F 800 GS.

Abgleich mit dem Gesamtmarkt: Was fahren alle – und was Frauen?

Einige Modelle tauchen sowohl im Gesamtmarkt als auch bei den Frauen weit vorn auf. In der Topliste aller Halter sind 2025 unter anderem diese Bestseller ganz vorn (Auszug):

BMW R 1300 GS (gesamt: 8.075) Kawasaki Z 900 (4.530) Kawasaki Z 650 (2.220) Honda CB1000 Hornet (2.069) Honda CBR 650 R (2.065) Yamaha MT-07 (2.015) Honda CB 750 Hornet (2.006) Yamaha MT-09 (1.783) BMW F 900 R (1.459) Honda CB 650 R (1.380) Spannend: Bei den Frauen steht die Kawasaki Z 650 ganz oben, während im Gesamtmarkt die BMW R 1300 GS dominiert. Das passt ins Bild: Adventure-Bikes sind insgesamt extrem stark, doch bei weiblichen Haltern führen 2025 klar die kompakteren, leichteren und meist günstigeren Modelle der Mittelklasse.

Beliebteste Motorradmarken 2025: Frauen vs. Männer Auch bei den Marken gibt es klare Favoriten. Hier die Top-Marken nach Neuzulassungen 2025 (Frauen / Männer):

Top-Marken bei Frauen (Neuzulassungen 2025)

Honda Kawasaki Yamaha BMW Triumph Ducati Aprilia Suzuki Harley-Davidson KTM Royal Enfield CFMoto Indian Motorcycle Voge Moto Guzzi Husqvarna Benelli Fantic Motor Shineray Tayo Motors Top-Marken bei Männern (Neuzulassungen 2025)

Ganz vorn liegen ebenfalls Honda, BMW und Kawasaki, gefolgt von Yamaha, Triumph und Ducati. Auffällig im Männer-Ranking: Marken wie Harley-Davidson und KTM sind etwas beliebter als bei den Frauen, gleiches gilt für Moto Guzzi und CFMoto.

Alle Angaben stützen sich auf die Zahlen der Motorrad-Neuzulassungen aus dem Jahr 2025. Quelle: KBA und Motor Presse Stuttgart Marktforschung.