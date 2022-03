Arch Motorcycles 1S 2022 Keanu Reeves hat eine Neue für den Sport

Eckdaten: 2.032 Kubik, 124 PS und 156 Nm bei nur gut 255 Kilogramm. Preis: nicht genannt, aber mit deutlich über 100.000 Euro muss man rechnen. Das sind die wichtigsten Punkte der neuen Arch 1S. Wobei, so neu ist sie gar nicht. Die 1S stand bereits 2017 in Mailand auf der EICMA als Prototyp. 2022 kommt die sportliche Arch in Serie und möchte dabei den amerikanischen Sport-Cruiser ins 21. Jahrhundert holen.

Arch Motorcycles 1S

Von der 2017er-Studie hat die Serienmaschine alle wesentliche Merkmale übernommen. Darunter die Einarmschwinge, der Stahlrahmen mit Alu-Platten, der S&S-V2 mit über zwei Litern Hubraum und das ABS. Welche Abgasnorm der After-Market-Motor erfüllt, ist nicht bekannt. Die KRGT-1 ist nach Euro 4 homologiert und auf eben dieser basiert die 1S. Doch im Gegensatz zum Cruiser bietet die 1S eine deutlich sportlichere Sitzposition. Mittig montierte Fußrasten, ein flacher Lenker und ein deutlich höhere Sitzposition unterstreichen den sportlichen Anspruch. Der höhere Sitz verlangt nach einem stark veränderten Rahmen. Schwingenlager und Heckrahmen lagern in der 1S in deutlich höher bauenden Aluplatten, die die Rohrkonstruktion aus Richtung Lenkkopf aufnehmen.

Edelteile

Die neue Aluschwinge federt und dämpft per Öhlins, ebenso die Front, beides voll einstellbar. Gebremst wird per Doppelscheiben mit 6-Kolben-Sätteln von ISR, hinten beißen vier Kolben in eine Scheibe, ein ABS von Bosch ist ebenfalls an Bord. Das Fahrwerk ist mit 17-Zoll-Felgen aus Carbon von BST aufgebaut, Grip liefern Michelin Power RS, vorn in 120/70 ZR, hinten in 240/45 ZR 17 – das Maß der Ducati Diavel. Die Einheit aus Tank und Airbox ist aus Carbon laminiert und bietet mit dem schwenkbaren Tankdeckel noch ein kleines mechanisches Highlight.

Fazit

Einen Preis nennt Arch für die 1S nicht. Da allerdings die KRGT-1 erst bei gut 145.000 Euro losgeht, dürfte die neue 1S nicht günstiger werden. Die unbekannte Abgasnorm stünde einer Zulassung in Deutschland aber womöglich sowieso gegenüber.