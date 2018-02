Abhilfe soll ein neuer Tankeinfüllstutzen mit einer modifizierten Dichtung schaffen. Auch die Dichtung des Kraftstoffstandsensors wurde modifiziert und soll im Zuge des Rückrufs getauscht werden. Die Halter werden von KTM per Post informiert und mit ihrem Motorrad in die Werkstätten gebeten. Der notwendige Werkstattaufenthalt wird mit rund 40 Minuten beziffert und ist für die Kunden natürlich kostenlos.

KTM ruft alle 690 Duke- und 690 Duke R-Exemplare ab Modelljahr 2016 zurück. Durch Toleranzabweichungen bei der Fertigung kann das System aus Kraftstofftank, Tankeinfüllstutzen und Dichtung am Einfüllstutzen undicht werden. In Folge kann Sprit austreten.

690 Duke-Rückruf in Nordamerika 2017

Im Sommer 2017 gab es in den USA und Kanada einen ganz ähnlichen Rückruf für KTM 690 Duke/R (Modelljahr 2016 und 2017): Damals hieß es auch, dass im Bereich des Tankdeckels Kraftstoff austreten kann. Über 1.000 Dukes wurden deshalb zurück in die Werkstätten gebeten. In Europa gab es hingegen keine offiziellen Rückrufe zu diesem Thema, stattdessen wurde auf die unterschiedlichen Sprit-Qualitäten von Nordamerika und Europa verwiesen.