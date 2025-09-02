Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Supersportler

Rückruf, weil Motorschaden droht: Triumph Daytona 660 bekommt mehr Öl

Rückruf für die Triumph Daytona 660
Triumph füllt 4.315 Liter Öl nach

Triumph führt derzeit an allen Daytona 660 weltweit einen Rückruf durch und erhöht die Füllmenge des Motoröls.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.09.2025
Als Favorit speichern

In den Motoren der Triumph Daytona 660 fehlen 4.315 Liter Motoröl – insgesamt. Diese Menge füllt Triumph beim Rückruf nach und baut zudem einen neuen Messstab zur Füllstandskontrolle ein. Verteilt auf alle Daytona 660 weltweit bekommt jeder Triple einen halben Liter mehr Öl in das Schmiersystem, sonst drohen Motorschäden beim harten Bremsen oder danach.

8.630 Triumph Daytona 660 im Rückruf

Wohl vornehmlich aus den USA kamen einige Hinweise und Beschwerden über die Triumph Daytona 660. Beim starken Bremsen sackte der Öldruck plötzlich ab. Infolgedessen saugte die Ölpumpe Luft an, was das Schmieren der Kurbelwellenlager unterband. Insgesamt 18 Garantieanträge und 27 Berichte aus den Werkstätten der USA veranlassten Triumph, eigene Tests durchzuführen. Und der Lagerschaden oder das Festgehen der Kurbelwelle waren sicher reproduzierbar. Erst mit dem Nachfüllen von Motoröl konnte das Schmiersystem selbst bei extrem harten Bremsungen sicher arbeiten, da die Ölpumpe weiterhin Öl in die Leitungen drückt und keine Luft fördert. Auf die 8.630 Daytona 660 weltweit kommt also ein kurzer Aufenthalt in der Werkstatt zu. In den USA sind 1.929 Motorräder betroffen.

Deutschland, Österreich und Schweiz betroffen

Laut Triumph Deutschland sind die Händler bereits informiert und der Rückruf ist mit dem KBA in Vorbereitung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind 653, 102 und 131 Motorräder von diesem Rückruf betroffen. Deren Halter werden schnellstmöglich informiert. Das zusätzliche Motoröl und der neue Messstab sind für die Kunden selbstverständlich kostenfrei.

Mehr zum Thema Rückruf