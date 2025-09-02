Rückruf, weil Motorschaden droht: Triumph Daytona 660 bekommt mehr Öl

In den Motoren der Triumph Daytona 660 fehlen 4.315 Liter Motoröl – insgesamt. Diese Menge füllt Triumph beim Rückruf nach und baut zudem einen neuen Messstab zur Füllstandskontrolle ein. Verteilt auf alle Daytona 660 weltweit bekommt jeder Triple einen halben Liter mehr Öl in das Schmiersystem, sonst drohen Motorschäden beim harten Bremsen oder danach.

8.630 Triumph Daytona 660 im Rückruf

Wohl vornehmlich aus den USA kamen einige Hinweise und Beschwerden über die Triumph Daytona 660. Beim starken Bremsen sackte der Öldruck plötzlich ab. Infolgedessen saugte die Ölpumpe Luft an, was das Schmieren der Kurbelwellenlager unterband. Insgesamt 18 Garantieanträge und 27 Berichte aus den Werkstätten der USA veranlassten Triumph, eigene Tests durchzuführen. Und der Lagerschaden oder das Festgehen der Kurbelwelle waren sicher reproduzierbar. Erst mit dem Nachfüllen von Motoröl konnte das Schmiersystem selbst bei extrem harten Bremsungen sicher arbeiten, da die Ölpumpe weiterhin Öl in die Leitungen drückt und keine Luft fördert. Auf die 8.630 Daytona 660 weltweit kommt also ein kurzer Aufenthalt in der Werkstatt zu. In den USA sind 1.929 Motorräder betroffen.