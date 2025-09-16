Achtung, großer Ducati-Rückruf: Hinterradachsen-Tausch aller V4-Panigale und Streetfighter

Betroffen von diesem Rückruf sind alle Ducati Panigale V4 von 2018 bis 2024 oder Streetfighter V4 der Baujahre 2020 bis 2025, mit einer Einarmschwinge. Also im Grunde alle seit Produktionsbeginn. Wohl zur Vorsicht ruft Ducati in die Werkstätten, um die Hinterradachse zu tauschen. Es scheint weltweit wohl einen Fall gegeben zu haben, bei dem das Bauteil versagte.

Neue Hinterradachse für die V4-Modelle In Deutschland sind knapp 7.000 Ducati Panigale V4 und Streetfighter V4 von diesem Rückruf betroffen. In den USA stehen gut 10.000 Exemplare im Rückruf, und in anderen Rückruf-Portalen weltweit ist der Fall vermerkt. Es geht demnach wohl um alle Motorräder, die seit 2018 gebaut wurden. Ebenfalls die Panigale V4 R und die V4 Superleggera. Allen Meldungen lesen sich gleich: Die Hinterradachse wird getauscht. In Kanada ist ergänzt, dass ebenfalls die Achslager zusätzlich getauscht werden, was eine neue Nabe bedeutet – was enormen Aufwand und Kosten mit sich brächte.

Grund: Im September 2023 brach eine der besagten Achsen, was sich durch laute Geräusche während der Fahrt äußerte. Ein Unfall oder der Verlust des Rads trat nicht ein. Im Anschluss untersuchte Ducati mehrere gebrauchte und neue Achsen, konnte den Bruch der Achse allerdings nicht schlüssig nachvollziehen. Allerdings ist laut den Dokumenten der NHTSA in den USA eine Sammlung von Gründen ursächlich. Das Schadensbild ist demnach abhängig von der Laufleistung, dem Pflegezustand und den korrekten Anzugsmomenten aller Endantriebs-Bauteile bei Radwechseln, Kettenwechsel oder dem Einstellen des Kettendurchhangs.