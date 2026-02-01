Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Supermoto

Neue A2-Supermotos im Test-Vergleich: Suzuki DR-Z4 SM und KTM 390 SMC R

Suzuki DR-Z4 SM vs. KTM 390 SMC R
Neue A2-Supermotos im Test-Vergleich

Zwei heiße 400er-Supermotos buhlen um den Titel des schärfsten A2-Funbikes. Die Suzuki DR-Z4 SM gibt sich puristisch und preislich selbstbewusst, die KTM 390 SMC R kontert mit einem hoch attraktiven Angebot. Welches Konzept sticht?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.02.2026
Motorrad Vergleichstest Suzuki DR-Z4SM und KTM 390 SMC R
Foto: Tyson Jopspon

Als Suzuki 2024 die Rückkehr der DR-Z verkündete, sorgte das nicht nur bei mir für spontane Pulsbeschleunigung. Kein Wunder: Die Erstauflage des spritzigen, soliden 400er-Hochbeiners, der in den Varianten Supermoto und Enduro schon 2008 vom deutschen Markt verschwand, stand weit oben auch auf meiner Wunschliste als Halbstarker und genießt heute zu Recht Kultstatus. Nicht ohne Grund befindet sich die eine oder andere Suzuki DR-Z 400 in der Privatgarage manch eines MOTORRAD-Redakteurs.

Supermoto-Fans haben seit 2025 die Qual der Wahl

Wer die Faszination der bis dato letzten zulassungsfähigen Japan-Sumo selbst erfahren wollte, musste bislang mit den Unzulänglichkeiten einer über 15 Jahre alten Gebrauchten vorliebnehmen – Maschinen, die ihrer Fahrzeugkategorie ...

