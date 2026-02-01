Neue A2-Supermotos im Test-Vergleich: Suzuki DR-Z4 SM und KTM 390 SMC R

Als Suzuki 2024 die Rückkehr der DR-Z verkündete, sorgte das nicht nur bei mir für spontane Pulsbeschleunigung. Kein Wunder: Die Erstauflage des spritzigen, soliden 400er-Hochbeiners, der in den Varianten Supermoto und Enduro schon 2008 vom deutschen Markt verschwand, stand weit oben auch auf meiner Wunschliste als Halbstarker und genießt heute zu Recht Kultstatus. Nicht ohne Grund befindet sich die eine oder andere Suzuki DR-Z 400 in der Privatgarage manch eines MOTORRAD-Redakteurs.