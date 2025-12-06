6 gebrauchte Supermotos: Wenn die KTM 690 SMC R zu teuer ist

Supermotos versprechen Action, Fahrspaß und Spektakel. Doch die Top-Modelle kosten selbst gebraucht noch viel Geld. Und wer Driftspaß nicht mit KTM und Husqvarna gleichsetzt, benötigt ebenfalls Alternativen. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll vielmehr demonstrieren, dass es neben den etablierten Driftmobilen aus Österreich noch allerhand andere Zweiradspielzeuge auf dem Markt gab und gibt. Selbst BMW mischte da mal mit.
KTM 690 SMC R
Die KTM 690 SMC R ist so etwas wie der Platzhirsch im Sumo-Segment. Keine driftet schon so lange und so heiß begehrt durch die Quertreiber-Fangemeinde wie die 690er. Warum? Weil die aktuelle Ausbaustufe 10.000er-Wartungsintervalle mit einem 75 PS starken Antrieb kombiniert, der gerade einmal 162 Kilogramm nach vorn drücken muss. Da ist der Tanz auf dem Hinterrad direkt vorprogrammiert. Der Gebrauchtmarkt in Deutschland ist meist prall gefüllt. Originale Modelle sind hingegen selten.
Bei einer Laufleistung zwischen 10.000 und 30.000 Kilometer starten die Preise bei um die 5.000 Euro für die alten 64-PS-Versionen. Die 75-PS-Versionen kosten ab 8.500 Euro. Mit Glück ist da dann ein Vorführer von 2024 dabei.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 693 cm3
- Leistung: 55,0 kW (74,8 PS) bei 8.000/min
- Drehmoment: 74 Nm bei 6.500/min
- Getriebe/Gänge: manuell/6
- Radstand: 1.470 mm
- Reifengrößen: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17
- Gewicht/Zuladung: 162/188 kg
- Sitzhöhe: 900 mm
- Tankinhalt: 13,5 Liter
- Verbrauch: 4,2 Liter
- Preis: neu für 12.499 Euro (Stand Dezember 2025)
BMW G 650 Xmoto
Von der G 650 -Baureihe stellte BMW eine Enduro, eine Scrambler und eben eine Supermoto auf die Räder. Deren 53 PS starker Single hatte keine Mühe, die 166 Kilogramm angemessen nach vorn zu schieben. Gebaut hat BMW die "Xmoto" von 2006 bis 2009. Zu Beginn der Bauzeit stand sie für 8.700 Euro beim Händler. Durch die wenigen Neufahrzeuge ist der Gebrauchtmarkt klein, aber fein. Mit Laufleistung von um 30.000 Kilometern sind die 650er schon ab 3.500 Euro zu haben.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 652 cm³
- Leistung: 39,0 kW (53,0 PS) bei 7.000/min
- Drehmoment: 60,0 Nm bei 5.250/min
- Getriebe/Gänge: manuell/5
- Radstand: 1.500 mm
- Reifengrößen: 1120/70 R17, 160/60 R17
- Gewicht/Zuladung: 166/205 kg
- Sitzhöhe: 880 mm
- Tankinhalt: 9,5 Liter
- Verbrauch: 3,8 Liter
- Preis: gebraucht ab 3.500 Euro (Stand Dezember 2025)
Honda FMX 650
Honda brachte die FMX 2005 auf den Markt – für überschaubare 5.800 Euro. Der Motor basiert in seinen Grundzügen auf dem Dominator-Single der 1980er-Jahre, leistet trotz fast 650 Kubik nur beschauliche 38 PS. Die müssen immerhin fast 180 Kilogramm Fahrzeugmasse anschieben, was nur zurückhaltend dynamisch gelingt. Schon 2007 zog Honda einen Schlussstrich unters FMX 650-Kapitel. Vorteil: In der FMX 650 gibt es Honda-Qualität zum Spottpreis. Allerdings nicht oft, denn Markt ist klein und startet mit wenig Kilometern schon ab 2.800 Euro.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 644 cm3
- Leistung: 28,0 kW (38,1 PS) bei 5.750/min
- Drehmoment: 52 Nm bei 4.500/min
- Getriebe/Gänge: manuell/5
- Radstand: 1.490 mm
- Reifengrößen: 120/70 R17, 150/60 R17
- Gewicht/Zuladung: 176/179 kg
- Sitzhöhe: 875 mm
- Tankinhalt: 11,0 Liter
- Verbrauch: 5,0 Liter
- Preis: gebraucht ab 2.800 Euro (Stand Dezember 2025)
Suzuki DR-Z 400 SM
Im Jahr 2005 schickte sich Suzuki an, mit der DR-Z 400 SM ebenfalls ein Stück vom Sumo-Kuchen zu ergattern. Damals allerdings, trotz 5.500 Euro Einstandspreis, nur mit durchwachsenem Erfolg, weil den 40 PS starken Einzylinder-Floh niemand so recht verstand. Zu leistungsschwach, nicht krawallig genug. So verschwand die erste 400er-Sumo von Suzuki bereits 2008 wieder. Nicht nur durch die neue, sehr teure und kaum bessere DR-Z4 SM heute gesucht und selbst mit hohen Laufleistungen erst ab 4.000 Euro zu haben.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 398 cm3
- Leistung: 29,4 kW (40,0 PS) bei 7.600/min
- Drehmoment: 39,2 Nm bei 7.000/min
- Getriebe/Gänge: manuell/5
- Radstand: 1.460 mm
- Reifengrößen: 120/70 ZR17, 140/70 ZR17
- Gewicht/Zuladung: 146/194 kg
- Sitzhöhe: 855 mm
- Tankinhalt: 10,0 Liter
- Verbrauch: 4,3 Liter
- Preis: gebraucht ab 4.000 Euro (Stand Dezember 2025), neu ab 9.699 Euro (Stand Oktober 2025)
KTM 390 SMC R
KTM bringt mit der 390 SMC R 2025 das passende Spielmobil für die A2-Klasse auf den Markt. Womit die kleine Supermoto gleich schon hochattraktiv auffällt, ist ihr Preis: Mit gerade einmal 6.299 Euro kostet sie kaum mehr als viele 125er-Motorräder. Durch ihr vertrauenspendendes Wesen eignet sie sich perfekt zum Kurvenwetzen. Von ihrem 400er-Single da darf man keine Wunder erwarten, der Antrieb ist im Kontext von gebrauchten FMX oder DR-Z 400 SM ein starker Antrieb.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 399 cm3
- Leistung: 33,0 kW (45 PS) bei 8.500/min
- Drehmoment: 39,0 Nm bei 7.000/min
- Getriebe/Gänge: manuell/6
- Radstand: 1.453 mm
- Reifengrößen: 110/70 ZR 17; 150/60 ZR 17
- Gewicht/Zuladung: 163/192 kg
- Sitzhöhe: 860 mm
- Tankinhalt: 9,0 Liter
- Verbrauch: 3,5 Liter
- Preis: neu ab 6.299 Euro (Stand Dezember 2025)
SWM SM 650 R
BMW gab 2013 Husqvarna an KTM ab. Die wollten die großen Einzylinder aber nicht, weshalb der ehemalige Husky-Technik-Chef Macchi mit Geld von Shineray die Produktionsstätten übernahm und die Husqvarna-Singles unter dem Namen SWM 2015 wieder auf den Markt brachte. Die Supermoto-Version stand damals für 6.500 Euro neu beim Händler, leistet propere 54 PS und wiegt vollgetankt 161 Kilogramm. Kein schlechter Deal. Ebenfalls gebraucht, obwohl das kleine Angebot erst ab 4.000 Euro startet, dafür dann mit wenig Kilometern.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 600 cm3
- Leistung: 40,0 kW (54,4 PS) bei 7.500/min
- Drehmoment: 53,0 Nm bei 6.500/min
- Getriebe/Gänge: manuell/6
- Radstand: 1.495 mm
- Reifengrößen: 120/70 R17, 150/60 R17
- Gewicht/Zuladung: 161/1792 kg
- Sitzhöhe: 910 mm
- Tankinhalt: 12,0 Liter
- Verbrauch: 4,3 Liter
- Preis: gebraucht ab 4.000 Euro (Stand Dezember 2025)
Yamaha XT 660 X
Mitte 2004 präsentierte Yamaha die XT 660 X, die dann das Programm der Japaner bis zur Einführung der Euro-4-Zulassungsnorm 2017 bereicherte. Die gutmütige Supermoto besitzt einen vielfach bewährten Einzylinder, der auch 50.000 und mehr Kilometer wegstecken sollte. Mit 181 Kilogramm vollgetankt fällt sie zwar nicht besonders leicht aus – zudem reißen 48 PS in der Spitze keine Bäume aus –, aber dafür passt die Alltagstauglichkeit. Auf dem Markt zwischen 20.000 und 40.000 Kilometern schon ab knapp 3.000 Euro zu haben.
- Motorbauart, Hubraum: Einzylinder, 660 cm3
- Leistung: 35,0 kW (47,6 PS) bei 6.000/min
- Drehmoment: 60,0 Nm bei 5.250/min
- Getriebe/Gänge: manuell/5
- Radstand: 1.505 mm
- Reifengrößen: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17
- Gewicht/Zuladung: 181/193 kg
- Sitzhöhe: 880 mm
- Tankinhalt: 15,0 Liter
- Verbrauch: 4,5 Liter
- Preis: gebraucht ab 3.000 Euro (Stand Dezember 2025)