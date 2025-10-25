Supermoto-Vergleich: KTM 390 SMC R vs. Suzuki DR-Z4 SM

Mit der neuen 390 SMC R bringt KTM eine A2-kompatible Supermoto, die stark an die 390 Duke erinnert. Suzuki hingegen legt mit der DR-Z4 SM eine Euro-5-taugliche Neuauflage der beliebten DR-Z auf. Der Vergleich auf Landstraße und Supermotostrecke soll klären: Welches Bike bietet das bessere Gesamtpaket für Einsteiger?

Fahrverhalten & Ergonomie KTM 390 SMC R: Die KTM basiert technisch auf der 390 Duke, ist damit eher ein Naked Bike im Supermoto-Look. Die Sitzposition, der niedrige Lenker und der ausgeprägte Tankbuckel limitieren die Bewegungsfreiheit auf der Strecke. Auf Asphalt jedoch zeigt sich die KTM 390 SMC R agil, gut kontrollierbar und für Anfänger zugänglich. Dank Supermoto-ABS, Traktionskontrolle und optionalem Quickshifter bietet sie moderne Fahrassistenzsysteme.

Suzuki DR-Z4 SM: Die Suzuki bleibt ihrer Enduro-Herkunft treu: hohe Federwege, schmaler Plastiktank, höherer Lenker. Auf der Strecke punktet sie mit größerer Bewegungsfreiheit und direkterem Supermoto-Feeling. Sie ist technisch einfacher, aber klar fokussierter – besonders beim ambitionierten Einsatz auf Kursen mit Sprüngen oder losem Untergrund.

Alltagstauglichkeit & Komfort Die KTM 390 SMC R bietet ein modernes TFT-Display, einstellbare Hebel, ein angenehmes Sitzpolster und vielseitig konfigurierbare Elektronik. Negativ fallen hochfrequente Vibrationen und eine eher sportliche Sitzhaltung auf.