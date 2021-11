Von der MotoGP in die Wüste Danilo Petrucci fährt Dakar auf KTM

In der MotoGP hat KTM den Italiener Danilo Petrucci für die Saison 2022 aussortiert. Er und Teamkollege Iker Lecuona verlieren ihre Plätze an die Moto2-Aufsteiger Remy Gardner und Raul Fernandez. KTM schickt seinen MotoGP-Piloten in die Wüste – sprichwörtlich: Petrucci wird als Rookie die Dakar 2022 in Saudi-Arabien unter die Stollenräder seiner KTM 450 Rally nehmen und wird in den Farben des Tech3-Teams antreten.

"Für mich ist es wirklich ein Traum, die Dakar zu fahren. Es ist ein Rennen, das ich schon immer mal fahren wollte, seit ich als Kind im Fernsehen die Aufnahmen der Dakar aus den 1980er und 1990er Jahre gesehen hatte. Jetzt wird dieser Traum dank KTM wahr. Zuerst möchte ich mich bei KTM bedanken für diese großartige Gelegenheit; Ich denke, ich werde der einzige Fahrer sein, der in etwas mehr als einem Monat an Wettkämpfen teilgenommen hat in der MotoGP und dann bei der Rallye Dakar – deshalb gehe ich mit großem Stolz dorthin. Mein Hauptziel ist das Rennen zu beenden und es zu genießen", erklärt Petrucci seine neue Aufgabe.

Beirer: Petrucci kann das

Vor neue Aufgaben stellt Petrucci die ungewohnte Roadbook-Navigation. Auf der KTM 450 Rally konnte er bereits erste Erfahrungen bei Tests in den Dünen von Dubai sammeln. Dabei erhielt er von zahlreiche Dakar-Champions lehrreiche Tipps.

KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer traut Petrucci auf unbefestigtem Boden einiges zu: "Er ist aufgrund seines Talents und seines Charakters einer der wenigen Elite-Fahrer, von denen wir glauben, dass sie diesen radikalen Wechsel vom Asphalt zu den Dünen schaffen können."

"Es wird sicher ein hartes Rennen und ich bin sehr aufgeregt", so Petrucci, der in seiner Zeit als MotoGP-Pilot zahlreiche Trainingseinheiten auf dem Offroadbike verbracht hat.

Fazit

KTM schickt MotoGP-Pilot Danilo Petrucci in die Wüste. Der Italiener wird für KTM auf einer 450 Rally die Dakar 2022 bestreiten. In der MotoGP hat Petrucci allerdings bei KTM keine Zukunft.