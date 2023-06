BMW M 1000 XR für 2024

MOTORRAD und Designer Kar Lee veröffentlichten bereits im April 2023 virtuelle Darstellungen der BMW M 1000 XR, logischerweise auf Basis des Crossover-Sport-Touring-Modells S 1000 XR. Am 30. Mai 2023 zeigte BMW Motorrad in den eigenen Social-Media-Kanälen ein Teaser-Bild, auf dem ein Motorrad mit eindeutiger XR-Silhouette, markiert mit großem M zu sehen war. Am 6. Juni 2023 enthüllte BMW im Rahmen der Isle of Man Tourist Trophy (TT) die M 1000 XR als Prototyp in Schwarz und kündigte die finale Serienversion für 2024 an.