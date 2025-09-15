Neue Farben für 2026er-Kawasaki-Tourer: Ninja 1100 SX und H2 SX

Für das Modelljahr 2026 frischt Kawasaki seine Sporttourer auf. Die Modelle Ninja H2 SX, Ninja H2 SX SE, Ninja 1100 SX und Ninja 1100 SX SE erhalten neue Farbvarianten sowie technische Updates. Ziel ist eine noch stärkere Verbindung von sportlicher Leistung und Tourentauglichkeit.

Ninja H2 SX: Kompressor-Technologie und Radarsystem Die Kawasaki Ninja H2 SX setzt weiterhin auf den bekannten 998-cm³-Reihenvierzylinder mit integriertem Kompressor. Der Motor leistet 147,1 kW (200 PS). Unterstützung gibt es durch umfangreiche Assistenzsysteme, darunter ein adaptiver Tempomat, Totwinkelwarner sowie das ARAS-Radarsystem vorn und hinten. Ebenfalls serienmäßig ist ein 6,5-Zoll-Farb-TFT mit dem Kawasaki-Infotainment-System.

In der SE-Variante kommt die Kawasaki Ninja H2 SX mit dem semiaktiven KECS-Fahrwerk mit Skyhook-Technologie. Es passt sich dynamisch an Fahrbahnzustand und Fahrweise an. Zusätzlich sorgen Brembo Stylema Monobloc-Bremssättel für hohe Verzögerungsleistung.

Neue Farben Modelljahr 2026 Kawasaki Ninja H2 SX: Metallic Brilliant Golden Black/Metallic Diablo Black

Kawasaki Ninja H2 SX SE: Metallic Carbon Gray/Metallic Diablo Black

Ninja 1100 SX: Mehr Hubraum, mehr Alltag Mit der Ninja 1100 SX stellte Kawasaki bereits 2025 den Nachfolger der Ninja 1000 SX vor. Die 1100er-Version bietet mehr Hubraum und diverse Detailverbesserungen. Die Highlights umfassten neben anderem einen bidirektionalen Quickshifter, längere Übersetzungen in den oberen Gängen, eine vierfach verstellbare Windschutzscheibe und einen USB-C-Anschluss am Lenker. Nach diesen umfangreichen Änderungen ändert Kawasaki für 2026 einzig die verfügbaren Farbvarianten.

Die SE-Version der Kawasaki Ninja 1100 SX unterscheidet sich durch eine Brembo-Bremsanlage mit M4.32-Sätteln und Stahlflexleitungen. Zusätzlich ist ein Öhlins S46-Federbein verbaut. Beide Versionen verfügen über einen Tempomat und ein integriertes Gepäcksystem.

3 Editionspakete für Ninja 1100 SX Für die Ninja 1100 SX bietet Kawasaki zudem drei Editionspakete: Tourer, Performance und Performance Tourer.