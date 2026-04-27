Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Tourer

QJ Motor SRK 800 RR im Test: Rennoptik und Touren-Herz

QJ Motor SRK 800 RR im Test
Rennoptik mit Alltag im Gepäck

Inhalt von

Die QJ Motor SRK 800 RR ist die zivile Basis der Supersport-WM "Next Generation". Wir testen sie auf Ergonomie, Fahrwerk und Alltagstauglichkeit. Wo stößt der Modus Sport an seine Grenzen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.04.2026
Als Favorit speichern
Frontansicht einer roten QJM SRK 800 RR mit markanten LED-Scheinwerfern und Winglets.
Foto: David M. Bodlák

In der "Next Generation" der Supersport-WM kämpften Raffaele De Rosa und Niki Tuuli 2025 für QJ Motor mangels Homologation außer Konkurrenz. Sie sammelten dort erst mal Daten und Erfahrung und bewiesen, dass die Chinesen keine Angst vor einem ehrlichen Wettbewerb haben. Man kann nicht behaupten, dass die Maschinen aus Fernost unter der Regie des italienischen Teams ewig und hoffnungslos auf dem letzten Platz landen würden.

Rennstall mit eigenen Maschinen in der WSBK

Kurzum scheute das Werk sich nicht, auf die Pauke zu hauen und eine Show abzuziehen, indem es einen Rennstall mit eigenen Maschinen in der WSBK aufbaute und zusätzlich ein Team in der Moto2 sponserte. Bleibt für uns die Frage: Was steckt in der "zivilen" QJ Motor SRK 800 RR, wie sie ...

Mehr zum Thema Sporttourer