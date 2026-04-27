QJ Motor SRK 800 RR im Test: Rennoptik und Touren-Herz

In der "Next Generation" der Supersport-WM kämpften Raffaele De Rosa und Niki Tuuli 2025 für QJ Motor mangels Homologation außer Konkurrenz. Sie sammelten dort erst mal Daten und Erfahrung und bewiesen, dass die Chinesen keine Angst vor einem ehrlichen Wettbewerb haben. Man kann nicht behaupten, dass die Maschinen aus Fernost unter der Regie des italienischen Teams ewig und hoffnungslos auf dem letzten Platz landen würden.

Rennstall mit eigenen Maschinen in der WSBK