QJ Motor SRK 800 RR im Test: Rennoptik und Touren-Herz

In der "Next Generation" der Supersport-WM kämpften Raffaele De Rosa und Niki Tuuli 2025 für QJ Motor mangels Homologation außer Konkurrenz. Sie sammelten dort erst mal Daten und Erfahrung und bewiesen, dass die Chinesen keine Angst vor einem ehrlichen Wettbewerb haben. Man kann nicht behaupten, dass die Maschinen aus Fernost unter der Regie des italienischen Teams ewig und hoffnungslos auf dem letzten Platz landen würden.
Rennstall mit eigenen Maschinen in der WSBK
Kurzum scheute das Werk sich nicht, auf die Pauke zu hauen und eine Show abzuziehen, indem es einen Rennstall mit eigenen Maschinen in der WSBK aufbaute und zusätzlich ein Team in der Moto2 sponserte. Bleibt für uns die Frage: Was steckt in der "zivilen" QJ Motor SRK 800 RR, wie sie ...