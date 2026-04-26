Top-Preis-Leistung: 6 Tourenbikes und Crossover zum Touren und Sparen

Viel Komfort auf 17 Zoll, ein Hauch Sport und kaum Bezüge zur Enduro-Klasse. Während die drei Punkte klar für Sporttourer und Tourensportler gelten, flirten die Crossover je nach Hersteller etwas stärker mit der Optik einer Reiseenduro.

6 Motorräder mit sehr guter Preis-Leistung

Viele Modelle sind zudem eher hochpreisig, weil meist stark motorisiert und sehr gut ausgestattet. Doch diese hier vorgestellten 6 Bikes im Test von MOTORRAD zeigten neben ihren Qualitäten ebenfalls ein sehr gutes bis gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bieten also viel Motorrad fürs Geld. Und da sind selbst Modelle zu finden, die über 100 PS bieten. Eine hochinteressante Kombination.