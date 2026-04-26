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Top-Preis-Leistung: 6 Tourenbikes und Crossover zum Touren und Sparen

Tourer und Crossover mit der besten Preis-Leistung
Diese 6 Bikes bieten am meisten Tour fürs Geld

6 Motorräder im Test von MOTORRAD zeigen, dass man auch mit einem schmalen Geldbeutel ordentlich PS unter den Hintern bekommt. Triumph, Yamaha, Kawasaki, Honda und KTM bieten starke Preis-Leistung und hohe Motorleistung bei moderatem Verbrauch.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.04.2026
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Triumph Tiger Sport 800 (2025)
Foto: Triumph

Viel Komfort auf 17 Zoll, ein Hauch Sport und kaum Bezüge zur Enduro-Klasse. Während die drei Punkte klar für Sporttourer und Tourensportler gelten, flirten die Crossover je nach Hersteller etwas stärker mit der Optik einer Reiseenduro.

6 Motorräder mit sehr guter Preis-Leistung

Viele Modelle sind zudem eher hochpreisig, weil meist stark motorisiert und sehr gut ausgestattet. Doch diese hier vorgestellten 6 Bikes im Test von MOTORRAD zeigten neben ihren Qualitäten ebenfalls ein sehr gutes bis gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bieten also viel Motorrad fürs Geld. Und da sind selbst Modelle zu finden, die über 100 PS bieten. Eine hochinteressante Kombination.

Triumph Tiger Sport 660 – Preis-Leistungs-Note 1,2

Die Tiger Sport 660 ging nicht nur mit ...

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