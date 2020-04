Zongshen Cyclone RX6 Adventure-Bike mit Norton-Twin

Der chinesische Motorradgigant Zongshen hatte sich bereits 2017 über eine Lizenz-Vereinbarung die Rechte an der Nutzung des neu entwickelten Norton-650er-Zweizylinders gesichert. Auch eine Weiterentwicklung des Twins zum 850er wurde den Chinesen gestattet. Norton selbst hatte mit dem neuen Zweizylinder, der vom hauseigenen V4 abgeleitet wurde, die Modelle Atlas und Ranger vorgestellt. Mit der Insolvenz der Briten schafft es jetzt auf absehbare Zeit wohl keines dieser Modelle in die Serienfertigung.

Tourer, Adventure- und Naked Bike geplant

Zongshen hatte schon 2019 eine ganze Modellfamilie rund um den neuen Zweizylinder angekündigt, die aus einem Baukasten heraus entstehen soll. Auf der 17. China International Motorcycle Trade Exhibition zeigten die Chinesen dann bereits erste Prototypen eines Adventure-Bikes und eines Tourers.

Die Zongshen Cyclone RX6 und die Zongshen Cyclone RK6 wirkten dabei schon sehr serienfertig. Jetzt sind in China Bilder zur Designpatentanmeldung aufgetaucht, die das Adventure-Modell RX6 weiter konkretisieren. Das 70 PS und 62 Nm Drehmoment starke Modell erinnert dabei an Wettbewerber wie die Kawasaki Versys 650 oder die Yamaha Tracer 700. Zu sehen sind zwei Varianten – eine mit und eine ohne Koffersystem.

Twins kommen zum Modelljahr 2021

Kommen dürften die neuen Zongshen-Zweizylinder zum Modelljahr 2021. Während das Adventure-Bike RX6 den Weg auf internationale Märkte finden dürfte, wird der Tourer RK6 vermutlich dem chinesischen Markt vorbehalten bleiben. Vermarktet werden sollen die Modelle unter dem Label der Tochtermarke Cyclone. Später sollen noch eine Naked Bike-Variante sowie Versionen mit dem auf 850 cm³ vergrößerten Twin und dann 95 PS und 85 Nm Drehmoment folgen.

Norton-Fans aufgemerkt: Auch der alte 961er-Twin der Briten dürfte wohl bald in neuen China-Gewändern wieder auftauchen, denn die Briten haben die Rechte an diesem Motor kurz vor der Insolvenz noch an Jinlang verkauft.