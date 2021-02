KSR teasert das M Wir folgen dem M

Am 04. Februar 2021 stellt KSR wohl eine neue Marke vor, bei der das M prägend ist. Ein kurzes Teaservideo bleibt dabei maximal unkonkret, was vielleicht nicht immer den gewünschten Effekt des Interesses hervorruft.

Maximal unkonkret bleibt KSR beim Teaser "Follow the M", trotz des Protagonisten Max Deep. Am 04.02.2021 will KSR dann aber konkret werden und in einer digitalen Präsentation mit allen Infos rauskommen. Das Ganze findet auf den sozialen Kanälen von KSR statt, sowie wohl auch auf dem Youtube-Channel.

Das M im KSR-Universum

Eine berühmte Marke mit dem Buchstaben M hat die KSR Gruppe schon im Portfolio: Malaguti. Wobei die beiden Logos sich doch sehr unterscheiden. Ein Blick ins Markenregister ergibt, dass die KSR Gruppe im vergangenen Sommer unter anderen zwei neue Marken angemeldet hat. March und Motron. Offentsichtlich beginnen beide mit einem M und beiden Marken umfassen die Klassen für Zwei- und Krafträder, E-Motorräder sowie Motorradkleidung. Es ist also alles möglich.

Die österreichische KSR Gruppe ist mit mehr als 60.000 verkauften Stück pro Jahr einer der führenden Importeure von zweirädrigen Fahrzeugen in Europa. KSR entwickelt und produziert unter anderen die Marken Brixton Motorcycles, Malaguti, Lambretta und KSR Moto. Insgesamt hat man 15 Marken im Portfolio, verkauft in 60 Länder mit einem Händlernetzwerk von über 2.600 Partnern.

Fazit

KSR baut das Markenimperium munter weiter aus. Was passiert wenn wir dem M folgen, erfahren wir bald. Auch wenn diese ganze unkonkrete Teaser-Kommunikation aller Hersteller langsam etwas den Zug verliert. Vor lauter Teasern der letzten Monate ist das Konkrete dahinter oft schon nicht mehr interessant.