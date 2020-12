Maxxis Cross- und Enduroreifen Neue Gummis für Fräsmaschinen

Eine Auswahl an neuen grobstolligen Reifen für den Wettbewerb präsentiert Maxxis und deckt mit drei Profilen nahezu alle Bodenarten ab.

Maxxis Maxxcross MX-ST

Mit seiner neu entwickelten, leichten Karkasse und neuem Profildesign soll der neue Maxxcross MX-ST M7332F/M7332R hohe Stabilität, ausgezeichnetes Handling und herausragende Traktionswerte auf den verschiedensten Untergründen bieten. Erhältlich ist das Allzweckwerkzeug von Maxxis ohne Straßenzulassung in 13 Dimensionen von zwölf bis 21 Zoll.

Maxxcross MX ST, M-7332F

60/100 – 14, 30M, N.H.S.

70/100 – 19, 42M, N.H.S.

80/100 – 21, 51M, N.H.S.

60/100 – 12, 36J, N.H.S.

Maxxcross MX ST, M-7332R:

80/100 – 12, 41M, N.H.S.

90/100 – 16, 51M, N.H.S.

110/100 – 18, 64M, N.H.S.

120/100 – 18, 68M, N.H.S.

100/90 – 19, 57M, N.H.S.

110/90 – 19, 62M, N.H.S.

2.75 – 10, 4PR, 38J, N.H.S.

Maxxis Maxxis Maxxcross MX-ST

Sandreifen Maxxcross MX SM

Für den Einsatz auf sandigen und schlammigen Strecken bietet Maxxis mit dem Maxxcross MX SM, M-7328 einen komplett neuen Sandreifen. Entwickelt und getestet wurde das neue Profil gemeinsam mit Fahrern aus der Motocross Welt- und Europameisterschaft. Exzellente Traktion und eine hervorragende Selbstreinigung sollen diesen neuen Reifen auszeichnen. Weiterhin spricht Maxxis von einer optimalen Kombination aus dem MX-SM, M-7328 in Kombination mit dem MX-ST M7332F. Erhältlich ist das neue Sandspielzeug von Maxxis in zwei 19-Zoll-Dimensionen, ebenfalls ohne Straßenzulassung:

110/90 – 19, 62M, N.H.S.

100/90 – 19, 57M, N.H.S.

Maxxis Maxxis Maxxcross MX-SM

Maxxenduro

Auch der M7324 hat eine komplett neu entwickelte Karkasse. Zusammen mit dem neuen Profildesign soll das dem Reifen Traktion und Performance in extremen Situationen verleihen. Neu ab dem Sommer 2021 ist dann eine softe Gummimischung für den Hinterradreifen, die im Vergleich zur "Standard"-Ausführung des M7324 in jedem Gelände als gute Reifenwahl bei extrem feuchten und nassen Wetterbedingungen gelten soll. Der MaxxEnduro wird ohne Straßenzulassung in zwei Dimensionen angeboten.

Maxxenduro, M7324: 140/80 – 18, 70R

Maxxenduro, M7332F: 90/90 – 21, 54R

Maxxenduro, M7324 (ab Sommer 2021): 140/80 – 18, 70R SOFT

Maxxis Maxxis Maxxenduro